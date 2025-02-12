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У Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК
Чоловік наніс співробітнику ТЦК ножове поранення
фото ілюстративне

Потерпілому надано необхідну допомогу, загрози його життю немає

Сьогодні, 12 лютого у Харкові на території районного територіальний центру комплектування та соціальної підтримки здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України. Зловмисника затримали правоохоронці. Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП. 

Повідомляється, що під час нападу чоловік використав газовий балончик та наніс співробітнику ТЦК ножове поранення. На місце події скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Правоохоронці затримали нападника.

Потерпілому надано необхідну допомогу, загрози його життю немає. Тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству.

«Напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни. Напад, образи, опір або перешкоджання діяльності військовослужбовців матимуть наслідки, а порушники нестимуть кримінальну відповідальність», – йдеться у повідомленні.

У Харківському ОТЦК та СП стверджують, що злочин стався на тлі ганебної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України.

До слова, вчора, 11 лютого, в одному з районів Рівненської області напали на працівників територіального центру комплектування, коли ті перевіряли документи. Також нападники пошкодили техніку військовослужбовців. 

Раніше ми писали, що Пирятинський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для жителя міста Лубни Вадима Кузуба, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Теги: Харків напад чоловік злочин поранення ТЦК

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