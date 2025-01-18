Названо банк, посадовець якого «донатив» на армію РФ

Слідство встановило, що посадовець Sense Bank регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії

У фінустанові заявили, що всіляко сприяють розслідуванню

Затриманий Службою безпеки України високопосадовець, причетний до фінансування війни РФ проти України, виявився директором Департаменту супроводження інформаційних систем Sense Bank. Про це йдеться в офіційній заяві фінустанови.

«Щодо згаданого інциденту, Sense Bank всіляко сприяє розслідуванню, яке вже здійснюють відповідні державні органи», – ідеться в заяві.

У фінустанові наголосили, що з моменту націоналізації у 2023 році Sense Bank перебуває у державній власності та веде діяльність відповідно до принципів прозорості й повної підзвітності.

«Банк дотримується політики нульової толерантності до країни-агресора, яка передбачає принципову позицію щодо неможливості будь-якої співпраці з РФ та її громадянами», – підкреслили у Sense Bank.

Окрім цього, в офіційний заяві зазначається, що усі служби Sense Bank тісно співпрацюють зі Службою безпеки України, Національним банком України та іншими державними органами з метою виявлення і запобігання можливим подібним правопорушенням.

«Вкотре підкреслюємо, що згаданий інцидент жодним чином не впливає на стабільність банку, безпеку клієнтських коштів і даних, а також проведення операцій. Усі системи банку працюють у штатному режимі, а наші фахівці забезпечують повну безперервність обслуговування клієнтів», – наголосили в банку.

Також у фінустанові запевнили, що Sense Bank продовжує виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та сприяти стабільності фінансової системи України.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала у Києві високопосадовця, який причетний до фінансування війни РФ проти України. За матеріалами справи, ним виявився директор департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України. Слідство встановило, що фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. У подальшому через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його «донатів».

Раніше народному депутату України ІХ скликання було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів.

Крім того, працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Також антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим). Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря.

Напередодні повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).