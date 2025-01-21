Правоохоронці викрили бордель у будинку, де мешкає Кличко (фото)

Зловмисники утримували понад 30 жінок в одному із розважальних клубів, та примушували надавати сексуальні послуги. Наступні 15 років вони можуть провести за ґратами

Правоохоронці у Києві викрили діяльність нічного клубу, який підозрюється у продажу наркотиків, шантажі клієнтів через приховану відеозйомку та використанні співробітників муніципальної охорони для забезпечення незаконної діяльності. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київської області. За інформацією «Стопкор», нічний клуб «Тутсі» розташований у будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко,

Правоохоронці викрили діяльність нічного клубу «Тутсі», який працював під прикриттям розважального клубу фото: Національна поліція України

Повідомляється, що оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Київської області встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Ділки під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам. Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок.

Охороною клубу займалися співробітники комунального підприємства «Муніципальна охорона» фото: Національна поліція України

Співробітники Департаменту міграційної поліції спільно з працівниками управління СБУ у м. Києві та Київській області та слідчими поліції Київщини провели низку санкціонованих обшуків в приміщенні клубу, помешканнях, а також автомобілях фігурантів. Відтак вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 2. ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, а також щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, відповідно до їхніх ролей у протиправній діяльності.

Як повідомляють джерела Стопкору, клуб «Тутсі», що розташований у будинку, де проживає мер Києва, працював під прикриттям розважального клубу. Організатором клубу може бути перший заступник голови партії «Удар» , який, імовірно, є неофіційним власником закладу. У клубі, окрім організації розваг для дорослих, здійснювався продаж наркотичних речовин, а клієнтів знімали на приховані камери для подальшого шантажу. Охороною клубу займалися співробітники комунального підприємства «Муніципальна охорона», які отримували зарплатню з бюджету міста, хоча фактично працювали на приватну структуру.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 11 учасників злочинної організації, які під час комендантської години збували важкі наркотики та перевозили повій. Для своєї безперешкодної діяльності фігуранти використовували фіктивні перепустки волонтерів або журналістів, а серед товару для «клієнтів» пропонували кокаїн, МДМА та амфетамін.

До слова, у Дніпрі жінка намагалася продати свою дворічну дитину за 1 млн грн. Правоохоронці оголосили їй підозру за фактом торгівлі дітьми.