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Росія порівнює події Другої світової з війною в Україні – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія порівнює події Другої світової з війною в Україні – ISW
Росія перетягує міфи про «Велику Вітчизняну» на війну в Україні
фото з відкритих джерел

Згадки про Другу світову війну мають створити хибне враження, що РФ може знищити ворогів так, як це нібито зробила червона армія

Кремль використовує міфи так званої «Великої Вітчизняної війни» (Другої світової війни) для проведення уявних паралелей із повномасштабним вторгненням в Україну. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що намагання Кремля використати міфи так званої «Великої Вітчизняної війни» для підготовки російської громадськості до тривалої війни в Україні суперечить нинішньому рівню мобілізації в Росії та спробам президента Росії запевнити росіян, що війна не матиме довготривалих внутрішніх наслідків.

Російське видання «Фонтанка» опублікувало інтерв'ю з головою комітету з оборони Державної думи Росії Андрієм Картаполовим, в якому він заявив, що навіть у «переможні 1944-1945 роки» радянські війська стикалися з труднощами, що спонукало інтерв'юера запитати Картаполова, чи не перебуває Росія зараз, образно кажучи, у 1944-1945 роках.

Картаполов спробував розширити хибну аналогію між боротьбою Радянського Союзу проти нацистської Німеччини та неспровокованим вторгненням Росії в Україну, стверджуючи, що Росія зараз, образно кажучи, десь у грудні 1943 року і переходить у 1944 рік. Аналітики нагадують, що радянські військові розпочали серію успішних наступальних операцій після оборонної перемоги в битві на Курській дузі в липні 1943 року і до грудня 1943 року вийшли на береги Дніпра та Києва в Україні.

Картаполов пояснив свою логіку, стверджуючи, що українські війська зазнали невдачі влітку 2023 року в контрнаступі в Запорізькій області так само, як нацистська Німеччина зазнала втрат у боях у 1943 році. Експерти ISW зазначили, що аналогія Картаполова має мало сенсу, особливо з огляду на те, що російські війська не здобули помітних успіхів за останні місяці.

Інтерв'юер запитав Картаполова, чи означає його аналогія, що війна Росії в Україні закінчиться у 2024 році, що змусило російського чиновника визнати, що війну Росії в Україні та Другу світову війну не можна буквально порівнювати.

Зазначається, що постійні відсилки Кремля на Другу світову війну частково покликані створити абсолютно хибне враження, що сьогоднішня Росія може змести своїх ворогів, покладаючись на масу переважної кількості живої сили і техніки, як це нібито зробила червона армія з нацистською Німеччиною.

Нагадаємо, голова оборонного комітету російської держдуми Андрій Картаполов заявив, що мобілізованих не відпустять додому до закінчення війни проти України, порівнявши поточну ситуацію з подіями Другої світової війни.

Теги: росія ЗСУ армія війна військові

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