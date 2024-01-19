Україна входить до трійки світових лідерів з виробництва дронів – Данілов

Українці виробляють настільки сучасну техніку, що її вивчають західні країни

Секретар РНБО підкреслив, що більшість безпілотників для Міноборони виготовляють українські приватні компанії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна входить у трійку світових лідерів у виробництві безпілотників. Відповідна заява прозвучала в ефірі телемарафону.

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Данілов зазначив, що водночас західні партнери звертаються до українських виробників щодо співпраці.

«Те, що стосується БпЛА. Україна перебуває точно в першій трійці держав світу, які виробляють ці засоби, та виробляє вже настільки сучасні, що нині наші партнери звертаються до нас», – сказав він.

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Секретар РНБО додав, що партнери вивчають ту техніку, яку створюють українські приватні компанії, бо саме вони дуже швидко перелаштовуються на військові рейки та виробляють дрони для ЗСУ.

«Велику кількість постачань, які йдуть до Міністерства оборони, роблять саме приватні компанії», – наголосив він.

Олексій Данілов наголосив, що першою країною, що дала «зелене світло» спільній роботі у військово-промисловому комплексі, стала Велика Британія.

Нагадаємо, Збройні сили України отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe, які дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії. Апарат здатен нести навантаження до 32 кг, яке може збільшитися до 70 кг за рахунок зменшення дальності польоту.

Як раніше повідомлялося, в листопаді в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.