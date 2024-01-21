Правоохоронці встановили осіб, які ломилися в дім журналіста Ніколова

Правоохоронці провели обшуки і вилучили речові докази у правопорушників

Органи правопорядку столиці встановили осіб, які 14 січня ломилися в дім журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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У прокуратурі нагадали, що група осіб, прибувши до будинку, де мешкає журналіст, ломилася у двері та намагалася залякати його, фіксуючи це на мобільні телефони.

Ними виявилися мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. У них провели обшуки, вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони.

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З правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Правоохоронці нині встановлюють обставини та мотиви їхніх дій.

Нагадаємо, журналіст проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов, який у січні 2023 року розповів про схему із закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами, заявив про залякування.

Як повідомлялося, раніше Юрій Ніколов оприлюднив дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста Юрія Ніколова.

Крім того, на Київщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за зверненням журналістки Bihus.Info після того, як команду проєкту прослуховували, а також записували медійників на камери у заміському комплексі.