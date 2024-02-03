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Скандал за участі працівників ТЦК на Київщині: побито чоловіка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандал за участі працівників ТЦК на Київщині: побито чоловіка
Чоловік, якого побили співробітники ТЦК на Київщині
фото: Вероника Кольцова/Facebook

Військові змусили водія-далекобійника вийти з авто, після чого повалили на землю та почали бити

У Київській області стався черговий скандал з працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони, начебто, побили водія-далекобійника. Про це у Facebook розповіла донька постраждалого Вероніка Кольцова.

Як написала дівчина, інцидент стався 30 січня, близько 12:30, в селі Рудницьке Броварського району. За словами Вероніки, її батька змусили вийти з авто, після чого повалили на землю та почали бити.

Матір дівчини, яка їхала зі своїм чоловіком, також змусили вийти з вантажівки, погрожуючи зброєю, а потім наказали видалити відзняте відео з телефона.

«Думали що все обійдеться спокійно, так як мій батько ставився до ТЦК доволі спокійно, без качання своїх прав, та без образ… В момент, коли приїхали дві машини, які викликали ТЦК, моя мама почала знімати відео, тому що зрозуміла, що зброя не просто так знімається з запобіжника, та не просто так патроник заправляється патронами! В цей момент мого тата витягнули з машини та він впав на спину, і в цей же час дві особи постукали в пасажирські двері, де сиділа мама, вона відкрила двері та перед нею стояли дві "людини" з направленою зброєю на неї та сказали виходити з машини!», – повідомила Вероніка.

Як додала дівчина, поки її тата били, а в мами забирали телефон та видаляли все, що можливо тільки, працівник поліції, який приїхав до цього, стояв в стороні, «руки в карманах та він дивився на всю цю ситуацію та ніяк не реагував».

Її 55-річний батько зі струсом мозку наразі перебуває у медичному закладі. Дівчина також розповіла, що нього не має одного пальця на лівій руці.

Скандал за участі працівників ТЦК на Київщині: побито чоловіка фото 1

«Так само як ТЦК, стояли та просто дивились як на їхніх очах ледве не вбивають людей. Я знаю що в мою адресу буде багато дурних коментарів по типу, таких ухилянтів, це провокація ЗСУ… Скажу вам так, мій тато повістку взяв та добровільно розписався в ній, мій тато підтримує ЗСУ так як і моя сім'я. Ми розуміємо що таке втрати на війні, ми розуміємо, що таке коли близькі нам люди на «нулі»... Я чудово розумію, що хлопців треба змінювати, але ж не таким чином! Я не кажу, що всі хто стоїть на постах та дають повістки погані, ні! Я кажу про даних осіб, які займались цим злочином та про тих осіб які стояли у стороні та ніяк не діяли! Я прошу про гозголос цієї ситуації, про максимальні репости», – ідеться у дописі дівчини.

Скандал за участі працівників ТЦК на Київщині: побито чоловіка фото 2

Вероніка оприлюднила скриншот з реакцією пресцентру Броварського районного управління поліції. У коментарі представники відомства зазначили, що наразі розпочато досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

Скандал за участі працівників ТЦК на Київщині: побито чоловіка фото 3

«Також повідомляємо, що відносно працівника поліції буде призначене службове розслідування та буде проведена перевірка щодо правомірності його дій», – ідеться у відповіді силовиків.

Скандал за участі працівників ТЦК на Київщині: побито чоловіка фото 4

На момент публікації новини пресслужба Броварського районного ТЦК та СП не коментувала інформацію щодо побиття чоловіка.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

До слова, новий закон про мобілізацію Верховна Рада зможе ухвалити не раніше березня – має відбутися ще кілька голосувань, внесення правок та надання документа на підпис президенту. Такий прогноз зробив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: зброя провокація відео втрати Facebook розслідування скандал машини вантажівки телефон батько

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