Скандал за участі працівників ТЦК на Київщині: побито чоловіка

Військові змусили водія-далекобійника вийти з авто, після чого повалили на землю та почали бити

У Київській області стався черговий скандал з працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони, начебто, побили водія-далекобійника. Про це у Facebook розповіла донька постраждалого Вероніка Кольцова.

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Як написала дівчина, інцидент стався 30 січня, близько 12:30, в селі Рудницьке Броварського району. За словами Вероніки, її батька змусили вийти з авто, після чого повалили на землю та почали бити.

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Матір дівчини, яка їхала зі своїм чоловіком, також змусили вийти з вантажівки, погрожуючи зброєю, а потім наказали видалити відзняте відео з телефона.

«Думали що все обійдеться спокійно, так як мій батько ставився до ТЦК доволі спокійно, без качання своїх прав, та без образ… В момент, коли приїхали дві машини, які викликали ТЦК, моя мама почала знімати відео, тому що зрозуміла, що зброя не просто так знімається з запобіжника, та не просто так патроник заправляється патронами! В цей момент мого тата витягнули з машини та він впав на спину, і в цей же час дві особи постукали в пасажирські двері, де сиділа мама, вона відкрила двері та перед нею стояли дві "людини" з направленою зброєю на неї та сказали виходити з машини!», – повідомила Вероніка.

Як додала дівчина, поки її тата били, а в мами забирали телефон та видаляли все, що можливо тільки, працівник поліції, який приїхав до цього, стояв в стороні, «руки в карманах та він дивився на всю цю ситуацію та ніяк не реагував».

Її 55-річний батько зі струсом мозку наразі перебуває у медичному закладі. Дівчина також розповіла, що нього не має одного пальця на лівій руці.

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«Так само як ТЦК, стояли та просто дивились як на їхніх очах ледве не вбивають людей. Я знаю що в мою адресу буде багато дурних коментарів по типу, таких ухилянтів, це провокація ЗСУ… Скажу вам так, мій тато повістку взяв та добровільно розписався в ній, мій тато підтримує ЗСУ так як і моя сім'я. Ми розуміємо що таке втрати на війні, ми розуміємо, що таке коли близькі нам люди на «нулі»... Я чудово розумію, що хлопців треба змінювати, але ж не таким чином! Я не кажу, що всі хто стоїть на постах та дають повістки погані, ні! Я кажу про даних осіб, які займались цим злочином та про тих осіб які стояли у стороні та ніяк не діяли! Я прошу про гозголос цієї ситуації, про максимальні репости», – ідеться у дописі дівчини.

Вероніка оприлюднила скриншот з реакцією пресцентру Броварського районного управління поліції. У коментарі представники відомства зазначили, що наразі розпочато досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

«Також повідомляємо, що відносно працівника поліції буде призначене службове розслідування та буде проведена перевірка щодо правомірності його дій», – ідеться у відповіді силовиків.

На момент публікації новини пресслужба Броварського районного ТЦК та СП не коментувала інформацію щодо побиття чоловіка.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

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Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

До слова, новий закон про мобілізацію Верховна Рада зможе ухвалити не раніше березня – має відбутися ще кілька голосувань, внесення правок та надання документа на підпис президенту. Такий прогноз зробив народний депутат Ярослав Железняк.