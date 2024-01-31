Атака на Харків: з’явилися фото наслідків

Росіяни атакували Харків за допомогою ударних дронів

Вечері 30 січня російські загарбники завдали удару по середмістю Харкова. З'явилися фото з місця влучання ворожого «Шахеда». Про це повідомляють «Суспільне Харків», поліція Харківської області.

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Видання опублікувало перші фотографії з місця влучання безпілотників РФ по середмістю Харкова ввечері 30 січня. Внаслідок ворожої атаки 86-річний дістав забої голови.

Крім того, за даними поліції, 44-річний чоловік зазнав контузії та у 58-річного чоловіка – гостра реакція на стрес.

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Також у Салтівському районі внаслідок удару безпілотника загорівся житловий будинок.

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Як повідомлялося, увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. Зафіксовано влучання у житловий будинок, виникла пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих.

За даними керівника Харківської ОВА, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Зазначається, що російські окупанти атакували Харків та область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Також за даними ОВА, є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова, зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині.