Російські диверсанти проникають на територію України: які області під загрозою
Аби ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з РФ, спільно тренуються
Ситуація на кордоні з Росією залишається непростою. Ворог активізував диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині та Харківщині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Одну з останніх груп викрили в Сумській області. Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсантів було вибито за лінію державного кордону.
Аби ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з РФ, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами й позиціями. Також залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, що дозволяють своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога.
Раніше повідомлялося, що Росія перекидає своїх диверсантів одразу в три українські області. Йдеться про Сумщину, Харківщину та Чернігівщину.
Нагадаємо, Росія не збирається припиняти війну, тож вкладається у зброю низької якості, аби надалі тероризувати українців. Про це заявив полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант.
До слова, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.
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