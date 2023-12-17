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Російські диверсанти проникають на територію України: які області під загрозою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські диверсанти проникають на територію України: які області під загрозою
Прикордонники та ТРО зупинили диверсантів на Сумщині
фото: скріншот із відео

Аби ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з РФ, спільно тренуються

Ситуація на кордоні з Росією залишається непростою. Ворог активізував диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині та Харківщині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Одну з останніх груп викрили в Сумській області. Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсантів було вибито за лінію державного кордону.

Аби ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з РФ, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами й позиціями. Також залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, що дозволяють своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога.

Раніше повідомлялося, що Росія перекидає своїх диверсантів одразу в три українські області. Йдеться про Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. 

Нагадаємо, Росія не збирається припиняти війну, тож вкладається у зброю низької якості, аби надалі тероризувати українців. Про це заявив полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант.

До слова, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

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Теги: росія рейтинг грант втрати ворог полковник

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