Постачання продуктів ЗСУ. Міноборони розповіло про результати перевірок

Деякі компанії неспроможні вчасно поставляти військовим якісні продукти

Низка компаній, які уклали договір з Міноборони України наприкінці 2023 року, не можу впоратись зі своїми обов'язками щодо якісного та своєчасного постачання продуктів ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони.

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Заступник Міністра оборони Віталій Половенко здійснив чергову позапланову перевірку постачання продуктів до військових частин на південному сході України.

«Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023 не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання», – розповів він.

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Заступник міністра оборони підкреслив, що своєчасна та якісна поставка продуктів для військових є одним із ключових пріоритетів. Аби уникнути аналогічних проблем, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП «Державний оператор тилу».

«Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування. Кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю та недовезенням», – наголосив Половенко.

Зазначається, що у відношенні компаній за недотримання умов договору будуть складені відповідні акти та виставлені штрафні санкції. «За результатами попередньої поїздки Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам», – пише пресслужба Міноборони.

Раніше Міноборони вже проводило аналогічні перевірки – 19 січня заступниця міністра Наталія Калмикова разом із представниками Командування медичних сил ЗСУ провели перевірку складу медичного майна. Зокрема, оцінили стан та наявність аптечок. Того ж дня Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю через скарги військових позапланово перевірили продуктові склади деяких військових частин на сході країни.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО. Вона повністю замінила пострадянську систему, де всі владні повноваження були зосереджені в Міноборони.