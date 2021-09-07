На столичній Троєщині завтра частково обмежать рух (карта)

Під час робіт з 8 до 19 рух буде частково обмежено

Робітники проведуть асфальтування верхнього шару покриття на ділянці від вул. Бальзака в напрямку до просп. Маяковського

У Києві на вул. В. Беретті закінчуються ремонті і буде перекрито рух транспорту. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ трафік».

«На вул. В. Беретті частково обмежать рух з 08:00 до 19:00 8 вересня», – зазначається у повідомленні.

Там завершується середній ремонт. З 08:00 до 19:00 8 вересня проведемо асфальтування верхнього шару покриття на ділянці від вул. Бальзака в напрямку до просп. Маяковського.

Орієнтовна площа укладки 6600 кв. м. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Нагадаємо, у Київській області частково перекрили рух трасою Київ-Одеса через будівництво транспортної розв'язки. Відомо, що рух обмежать у селищі Віта-Поштова в напрямку столиці, перекриття діятиме з 7 вересня до 25 жовтня. Рух здійснюватимуть однією смугою правої проїзної частини.

Як відомо, у Київській області готуються до початку будівництва обхідної дороги навколо столиці.

Також, у понеділок, 6 вересня, дорожники розпочали оновлювати на Володимирському проїзді пішохідний перехід, який розташований біля Михайлівської площі. На цій ділянці замінять старе покриття на червоно-білу бруківку. Роботи триватимуть до 27 вересня.