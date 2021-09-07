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    На столичній Троєщині завтра частково обмежать рух (карта)

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    Під час робіт з 8 до 19 рух буде частково обмежено - На столичній Троєщині завтра частково обмежать рух (карта)
    Під час робіт з 8 до 19 рух буде частково обмежено
    Фото з відкритих джерел

    Робітники проведуть асфальтування верхнього шару покриття на ділянці від вул. Бальзака в напрямку до просп. Маяковського

    У Києві на вул. В. Беретті закінчуються ремонті і буде перекрито рух транспорту. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ трафік».

    «На вул. В. Беретті частково обмежать рух з 08:00 до 19:00 8 вересня», – зазначається у повідомленні.

    Там завершується середній ремонт. З 08:00 до 19:00 8 вересня проведемо асфальтування верхнього шару покриття на ділянці від вул. Бальзака в напрямку до просп. Маяковського.

    Орієнтовна площа укладки 6600 кв. м. Під час робіт рух буде частково обмежено.

    Нагадаємо, у Київській області частково перекрили рух трасою Київ-Одеса через будівництво транспортної розв'язки. Відомо, що рух обмежать у селищі Віта-Поштова в напрямку столиці, перекриття діятиме з 7 вересня до 25 жовтня. Рух здійснюватимуть однією смугою правої проїзної частини.

    Як відомо, у Київській області готуються до початку будівництва обхідної дороги навколо столиці.

    Також, у понеділок, 6 вересня, дорожники розпочали оновлювати на Володимирському проїзді пішохідний перехід, який розташований біля Михайлівської площі. На цій ділянці замінять старе покриття на червоно-білу бруківку. Роботи триватимуть до 27 вересня.

    Теги: Київ дороги будівництво ремонт
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    На столичній Троєщині завтра частково обмежать рух (карта)