Трагічна пожежа в Києві: чоловік загинув, намагаючись врятувати своїх дітей (фото)

За допомогою автодрабини з п’ятого поверху було евакуйовано двох дітей

Рятувальники евакуювали з будинку дев'ять осіб

У вівторок, 19 жовтня, сталась пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 15:08, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Палала двокімнатна квартира з розповсюдженням полум’я на загальний коридор. Існувала загроза життю та здоров’ю мешканців будинку. Рятувальники приступили до евакуації людей.

Під час гасіння пожежі у загальному коридорі на третьому поверсі було знайдено чоловіка без свідомості. Його було винесено на свіже повітря та передано бригаді швидкої допомоги, проте, врятувати його не вдалося.

За допомогою автодрабини з п’ятого поверху було евакуйовано двох дітей. Також з будинку було евакуйовано 7 осіб, серед яких була матір з маленькою дитиною.

Пожежу було локалізовано на площі 60 кв. м о 16:01 та ліквідовано о 16:25.

Як виявилося згодом, зі слів дружини загиблого, чоловік дізнався про пожежу та кинувся рятувати своїх двох дітей з квартири на п’ятому поверсі. Проте, дістатися до помешкання він так і не зміг.

Загалом до ліквідації пожежі було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.

Нагадаємо, 18 жовтня сталася пожежа у квартирі 5-поверхового житлового будинку на вул. Туполєва, 5В у Святошинському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

У ніч на 19 жовтня сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку на пров. Політехнічному, 1/33 у Шевченківському районі столиці. Під час гасіння пожежі з квартири сходами було евакуйовано чоловіка та жінку. Чоловіка, 1947 року народження, було передано медикам, проте в кареті швидкої медичної допомоги чоловік помер.