На Київщині чоловік постраждав під час гасіння пожежі

Чоловік намагався самостійно загасити займання автомобіля та господарчої будівлі

19 жовтня в с. Добраничівка Яготинської міської громади сталося загорання автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику вогнеборці встановили, що горить автомобіль ВАЗ 2104 та господарча будівля.

Пожежу було ліквідовано за дві години.

Під час пожежі було виявлено власника будинку, 1954 року народження, з численними опіками. Чоловік намагався загасити самостійно пожежу. Потерпілого було передано працівникам екстреної медичної допомоги та доправлено до Бориспільської лікарні.

До гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та п’ять чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 20 жовтня, сталася пожежа на парковці біля будинку на вул. Ломоносова, 60/5 в Києві. Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобілів.

15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.

У ніч на 18 жовтня сталася пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці. Це вже п’ятий автомобіль, що згорів останнім часом біля будинку на вул. Олійника, 15.