Вночі в Києві сталися дві пожежі в багатоповерхівках, є жертва (фото)

Пожежа в будинку на вул. Карбишева, 1/29 мала фатальні наслідки

Із похолоданням у Києві почастішали пожежі у квартирах

Минулої ночі столичні вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у багатоповерхових будинках. Під час пожежі загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 20 жовтня о 22:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в 16-поверховому житловому будинку на вул. Тетяни Яблонської, 2 в Солом'янському районі столиці. На місці бійці встановили, що займання виникло у квартирі на шостому поверсі. О 22:43 рятувальники ліквідували пожежу.

На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу ДСНС.

Ще один виклик надійшов о 22:18. Пожежа виникла на вул. Карбишева, 1/29 у Дніпровському районі столиці.

Загоряння виникло у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Пожежу було ліквідовано о 22:49.

Під час розвідки в квартирі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя та передано медикам. Реанімаційні заходи результату не дали, медики констатували смерть чоловіка.

На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу ДСНС.

Причини та обставини даних пожеж з'ясовуватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 19 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік, який намагався врятувати своїх дітей.