На Вишгородщині сталася аварія з перекиданням за участі трьох авто (фото)

Внаслідок дорожньо-транспортної події, 45-річний водій Hyundai Santa Fe отримав тілесні ушкодження

На Вишгородщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок: Hyundai Elantra, Mitsubishi Lancer та Hyundai Santa Fe. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що аварія за участі трьох транспортних засобів сталася на ділянці автодороги сполученням Київ-Вишгород-Ровжі.

Від удару кросовер Santa Fe перекинувся на дах фото: поліція Київської області/Facebook

«Правоохоронці попередньо з'ясували, що 56-річний киянин, перебуваючи за кермом легковика Hyundai Elantra, рухався в напрямку міста Вишгород та в цей час виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілями Mitsubishi Lancer та Hyundai Santa Fe, які їхали назустріч в напрямку села Ровжі. Від удару кросовер Santa Fe перекинувся на дах», – йдеться у повідомленні.

Аварія за участі трьох транспортних засобів сталася на ділянці автодороги сполученням Київ-Вишгород-Ровжі фото: поліція Київської області/Facebook

За словами правоохоронців, внаслідок дорожньо-транспортної події, 45-річний водій Hyundai Santa Fe отримав тілесні ушкодження та каретою швидкої був доставлений до медзакладу для надання необхідної допомоги.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особою яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у селищі Рокитне на Київщині 40-річний водій скоїв наїзд на двох малолітніх дівчат. Попередньо відомо, що кермувальник легковика Geely їхав однією з вулиць селища, де скоїв наїзд на двох дівчат, віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку. З тілесними ушкодженнями медики негайно доправили дітей до лікарні.

Раніше повідомлялося, що у місті Кагарлик, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі депутата однієї із селищних рад Обухівського району, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Попередньо встановлено, що 50-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy, рухаючись без дотримання безпечної швидкості, допустив зіткнення з мотоциклом Lifan LF. Мотоцикл зупинився на Т-подібному перехресті, готуючись повернути ліворуч, коли в нього врізався легковик.