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Поліція затримала вимагачів, що викрали 24-річного киянина заради вигаданого боргу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліція затримала вимагачів, що викрали 24-річного киянина заради вигаданого боргу
За скоєне організатору загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: пресслужба поліції Києва

П'ятеро зловмисників викрали киянина та вимагали в нього $50 тис. вигаданого боргу

Правоохоронці Києва затримали п'ятьох зловмисників, які викрали 24-річного киянина, побили його та утримували в офісі, вимагаючи $50 тис. неіснуючого боргу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як з’ясували правоохоронці, до вчинення злочину причетні пʼятеро місцевих мешканців віком від 23 до 43 років, а організатором виявився 31-річний уродженець Донецька, який тривалий час проживає у Києві

За даними поліції, зловмисники заздалегідь домовились про зустріч у кафе із 24-річним колишнім працівником, після чого побили його та силою завели до офісного приміщення, де відібрали сумку з особистими речами, мобільний телефон та наручний годинник.

«Надалі ділки під психологічним тиском та погрозами почали вимагати у чоловіка віддати $50 тис. вигаданого боргу», – йдеться у повідомленні.

За результатами проведення спецоперації слідчі Печерського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань затримали всіх учасників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України в офісному приміщенні, де проти власної волі утримували потерпілого.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцями проживання, в автомобілях фігурантів та в офісному приміщенні, де вилучили близько $30 тис., комп’ютерну техніку та п’ять елітних автомобілів: BMW, Mercedes, Toyota, Infiniti.

Кошти, вилучені під час обшуку
Кошти, вилучені під час обшуку
фото: пресслужба поліції Києва
Елітні авто, вилучені у фігурантів справи
Елітні авто, вилучені у фігурантів справи
фото: пресслужба поліції Києва

Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили чотирьом фігурантам про підозри за ч. 2 ст. 146 ККУ – незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а організатору – за ч. 4 ст. 189 ККУ – вимагання коштів з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

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Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків. Суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою, іншим учасникам — тримання під вартою із правом внесення застави
фото: пресслужба поліції Києва

За клопотанням слідчих суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою, іншим учасникам — тримання під вартою із правом внесення застави. За скоєне підозрюваним загрожує до пʼяти років позбавлення волі, а організатору – до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила про підозру 39-річному чоловіку, який намагався викрасти малолітню дитину в селі Бишів. Водій таксі силоміць заштовхав шестирічну дівчинку до свого автомобіля Peugeot. Як встановили правоохоронці, дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав зловмисник. Він вийшов з машини та примусово посадив дівчинку в салон, та дитині вдалося одразу втекти.

До слова, четверо зловмисників у Києві постануть перед Деснянським судом за жорстоке побиття чоловіка та викрадення його позашляховика. Подія відбулася наприкінці 2024 року у Деснянському районі столиці. Тоді, до територіального управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його пограбували та заволоділи його автівкою Land Rover.

Теги: Київ телефон викрадення поліція Mercedes

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