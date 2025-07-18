ДТП в Узині: у лобовому зіткненні загинули двоє водіїв (фото)
41-річний водій мікроавтобуса Ford Transit втратив керування та виїхав на зустрічну смугу...
У місті Узин Білоцерківського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє водіїв, а одного пасажира госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.
За попередніми даними правоохоронців, 16 липня близько 17:00 41-річний водій мікроавтобуса Ford Transit втратив керування та виїхав на зустрічну смугу. Там його транспортний засіб зіткнувся з автомобілем ВАЗ, яким керував 52-річний водій, та вантажівкою Scania.
Внаслідок потужного удару, водії Ford Transit та ВАЗ загинули на місці події від отриманих травм. 38-річного пасажира мікроавтобуса Ford Transit госпіталізували до медичного закладу.
Слідчі поліції Київщини вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП, в якій постраждала дитина. 25-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на дев'ятирічного хлопчика, що перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Також поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній із вулиць Фастова і призвела до загибелі водія. За попередньою інформацією правоохоронців, 31-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною опорою. Від отриманих внаслідок удару травм, кермувальник загинув на місці події.