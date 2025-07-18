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ДТП в Узині: у лобовому зіткненні загинули двоє водіїв (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП в Узині: у лобовому зіткненні загинули двоє водіїв (фото)
Автомобіль ВАЗ після заткнення
фото: Національна поліція України/Facebook

41-річний водій мікроавтобуса Ford Transit втратив керування та виїхав на зустрічну смугу...

У місті Узин Білоцерківського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє водіїв, а одного пасажира госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини

За попередніми даними правоохоронців, 16 липня близько 17:00 41-річний водій мікроавтобуса Ford Transit втратив керування та виїхав на зустрічну смугу. Там його транспортний засіб зіткнувся з автомобілем ВАЗ, яким керував 52-річний водій, та вантажівкою Scania.

Внаслідок потужного удару, водії Ford Transit та ВАЗ загинули на місці події від отриманих травм. 38-річного пасажира мікроавтобуса Ford Transit госпіталізували до медичного закладу.

41-річний водій мікроавтобуса Ford Transit загинув на місці аварії
41-річний водій мікроавтобуса Ford Transit загинув на місці аварії
фото: Національна поліція України/Facebook
Кермувальник Ford Transit загинув на місці ДТП від отриманих травм
Кермувальник Ford Transit загинув на місці ДТП від отриманих травм
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі поліції Київщини вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП, в якій постраждала дитина. 25-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на дев'ятирічного хлопчика, що перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. 

Також поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній із вулиць Фастова і призвела до загибелі водія. За попередньою інформацією правоохоронців, 31-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною опорою. Від отриманих внаслідок удару травм, кермувальник загинув на місці події.

Теги: смерть ДТП Київщина

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