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У Рокитному п'яний водій без прав збив двох дівчат: відкрито кримінальну справу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Рокитному п'яний водій без прав збив двох дівчат: відкрито кримінальну справу
На Київщині автівка виїхала на узбіччя дороги й збила двох дівчат
фото: поліція Київщини

Правоохоронці зʼясували, що у квітні цього року чоловіка було позбавлено права керування транспортними засобами строком на пʼять років

У селищі Рокитне на Київщині 40-річний водій скоїв наїзд на двох малолітніх дівчат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Попередньо відомо, що кермувальник легковика Geely їхав однією з вулиць селища, де скоїв наїзд на двох дівчат, віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку.

З тілесними ушкодженнями медики негайно доправили дітей до лікарні.

«За результатами медичного освідування у водія легковика виявлено 2.42 проміле алкоголю», – повідомили правоохоронці.

У водія легковика виявлено 2.42 проміле алкоголю
У водія легковика виявлено 2.42 проміле алкоголю
фото: поліція Київщини

Окрім того, правоохоронці зʼясували, що у квітні цього року згідно судового рішення зловмисника позбавлено права керування транспортними засобами строком на пʼять років. Чоловіка притягнули до відповідальності за низку адміністративних правопорушень, зокрема за керування транспортними засобами у стані спʼяніння.

У у квітні цього року згідно судового рішення зловмисника позбавлено права керування транспортними засобами строком на пʼять років
У у квітні цього року згідно судового рішення зловмисника позбавлено права керування транспортними засобами строком на пʼять років
фото: поліція Київщини

Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку
Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку
фото: поліція Київщини

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та в умисному невиконанні постанови суду, що набрала законної сили (ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, вранці 31 липня у Криворізькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. Водій невстановленого транспортного засобу, рухаючись в напрямку с. Шестерня Криворізького району, допустив наїзд на пішохода 1998 року народження. Чоловік загинув на місці.

Раніше повідомлялося, що у місті Кагарлик, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі депутата однієї із селищних рад Обухівського району, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Попередньо встановлено, що 50-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy, рухаючись без дотримання безпечної швидкості, допустив зіткнення з мотоциклом Lifan LF. Мотоцикл зупинився на Т-подібному перехресті, готуючись повернути ліворуч, коли в нього врізався легковик.

Теги: ДТП Київщина Geely водій

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