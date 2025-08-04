У Рокитному п'яний водій без прав збив двох дівчат: відкрито кримінальну справу
Правоохоронці зʼясували, що у квітні цього року чоловіка було позбавлено права керування транспортними засобами строком на пʼять років
У селищі Рокитне на Київщині 40-річний водій скоїв наїзд на двох малолітніх дівчат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Попередньо відомо, що кермувальник легковика Geely їхав однією з вулиць селища, де скоїв наїзд на двох дівчат, віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку.
З тілесними ушкодженнями медики негайно доправили дітей до лікарні.
«За результатами медичного освідування у водія легковика виявлено 2.42 проміле алкоголю», – повідомили правоохоронці.
Окрім того, правоохоронці зʼясували, що у квітні цього року згідно судового рішення зловмисника позбавлено права керування транспортними засобами строком на пʼять років. Чоловіка притягнули до відповідальності за низку адміністративних правопорушень, зокрема за керування транспортними засобами у стані спʼяніння.
Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та в умисному невиконанні постанови суду, що набрала законної сили (ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, вранці 31 липня у Криворізькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. Водій невстановленого транспортного засобу, рухаючись в напрямку с. Шестерня Криворізького району, допустив наїзд на пішохода 1998 року народження. Чоловік загинув на місці.
Раніше повідомлялося, що у місті Кагарлик, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі депутата однієї із селищних рад Обухівського району, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Попередньо встановлено, що 50-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy, рухаючись без дотримання безпечної швидкості, допустив зіткнення з мотоциклом Lifan LF. Мотоцикл зупинився на Т-подібному перехресті, готуючись повернути ліворуч, коли в нього врізався легковик.