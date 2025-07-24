Колишній правоохоронець із Полтавщини постане перед судом за смертельну ДТП

Експоліцейський може провести за гратами до 12 років

Унаслідок аварії двоє пасажирів автомобіля «Skoda», серед яких колега обвинуваченого та військовослужбовець, загинули, а сам водій та ще один пасажир отримали тяжкі тілесні ушкодження

Досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, з вини якого у селі Мачухи Полтавського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, завершено. Про це пише «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, 2 травня 2025 року правоохоронець керував службовим автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Порушивши правила дорожнього руху, він допустив зіткнення з легковим автомобілем. Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто — його колега та військовослужбовець. Ще двоє людей, включно з водієм, отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Після трагедії фігуранта звільнили з правоохоронних органів.

Підозрюваному висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі кількох осіб.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, 5 травня у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної церкви Полтави відбулося прощання з військовослужбовцем Віктором Боровком та патрульним поліцейським Анатолієм Ілляшенком, які трагічно загинули внаслідок ДТП під час виконання службових обов’язків.

Також «Главком» писав, що у Полтаві 19-річний хлопець впав з даху ТРЦ. На жаль, врятувати його життя не вдалося, юнак помер у лікарні.