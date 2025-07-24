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Колишній правоохоронець із Полтавщини постане перед судом за смертельну ДТП

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Колишній правоохоронець із Полтавщини постане перед судом за смертельну ДТП
Експоліцейський може провести за гратами до 12 років
фото: ДБР

Унаслідок аварії двоє пасажирів автомобіля «Skoda», серед яких колега обвинуваченого та військовослужбовець, загинули, а сам водій та ще один пасажир отримали тяжкі тілесні ушкодження

Досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, з вини якого у селі Мачухи Полтавського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, завершено. Про це пише «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, 2 травня 2025 року правоохоронець керував службовим автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Порушивши правила дорожнього руху, він допустив зіткнення з легковим автомобілем. Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто — його колега та військовослужбовець. Ще двоє людей, включно з водієм, отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Після трагедії фігуранта звільнили з правоохоронних органів.

Підозрюваному висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі кількох осіб.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, 5 травня у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної церкви Полтави відбулося прощання з військовослужбовцем Віктором Боровком та патрульним поліцейським Анатолієм Ілляшенком, які трагічно загинули внаслідок ДТП під час виконання службових обов’язків.

Також «Главком» писав, що у Полтаві 19-річний хлопець впав з даху ТРЦ. На жаль, врятувати його життя не вдалося, юнак помер у лікарні.

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Теги: ДБР ДТП Полтава

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