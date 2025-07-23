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У Вишгороді спалахнула пожежа: місто затягнуло димом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Вишгороді спалахнула пожежа: місто затягнуло димом
У Вишгороді зайнялась пожежа
фото: місцеві пабліки

Пожежники виїхали на місце події

Увечері 23 липня у Вишгороді спалахнула пожежа. За повідомленням очевидців, пожежна виникла в одному з гаражних кооперативів, передає «Главком».

Як зазначили місцеві пабліки, спершу виникло загоряння поблизу будівлі, згодом полум'я перекинулось на приміщення. На місце оперативно прибули вогнеборці.

Також стало відомо, що після пожежі місто затягнуло їдким, густим димом. Ймовірно, у приміщенні зберігались мастильні матеріали та шини.

У Вишгороді спалахнула пожежа: місто затягнуло димом фото 1

Нагадаємо, у Вишгороді сталось загоряння транспортного засобу на паркінгу.

На паркінгу біля вишгорородської багатоповерхівки близько опівночі загорівся автомобіль. Про причину займання наразі невідомо, про постраждалих не повідомляється.

Теги: пожежа Київщина

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