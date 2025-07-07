Вибухи біля Житомира: поліція назвала причину та оголосила підозри п’ятьом фігурантам

2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі

Організатором схеми з виготовлення вибухівки став 60-річний житель Сумщини

Причиною вибухів біля Житомира ввечері 2 липня, стало незаконне виготовлення суміші вибухових речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Увечері 2 липня в селі Березиній Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку. Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.

7 липня правоохоронці повідомили всім п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні низки злочинів за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі. За попередніми даними, вибухнули два промислові об’єкти. Інцидент стався близько 18:00 на ділянці міжнародної траси Київ – Чоп у районі населеного пункту Березина. Вибух спричинив масштабні руйнування: пошкоджені будинки, автомобілі, є численні травмовані.

внаслідок вибуху пошкоджено близько сотні будинків, чверть із яких зруйновано повністю.