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Смертельна ДТП на Фастівщині: водій загинув, зіткнувшись із бетонним стовпом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна ДТП на Фастівщині: водій загинув, зіткнувшись із бетонним стовпом
Від отриманих внаслідок удару травм кермувальник загинув на місці події
фото: Національна поліція України/Facebook

За попередньою інформацією правоохоронців, 31-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя 

Поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній із вулиць Фастова і призвела до загибелі водія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області. 

За попередньою інформацією правоохоронців, 31-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною опорою.

«Від отриманих внаслідок удару травм, кермувальник загинув на місці події», – повідомили у поліції.

Слідчі вже розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Поліція закликає всіх водіїв суворо дотримуватися Правил дорожнього руху, нагадуючи, що нехтування ними може мати фатальні наслідки.

Нагадаємо, у Києві сталась ДТП. Маршрутне таксі з пасажирами врізалось у припарковану вантажівку. За попередніми даними поліції, водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.

Раніше повідомлялося. що 28-річного хмельничанина визнано винним у скоєнні ДТП унаслідок якої 18 листопада 2024 року загинули три жінки на зупинці громадського транспорту у Хмельницькому. 

Теги: Київщина ДТП смерть водій розслідування поліція

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