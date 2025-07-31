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На Київщині п'яний депутат селищної ради спричинив ДТП, травмовано 16-річного мотоцикліста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині п'яний депутат селищної ради спричинив ДТП, травмовано 16-річного мотоцикліста
Внаслідок удару 16-річний водій мототранспорту отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований
фото: Національна поліція України/Facebook

За результатами медичного освідування, у водія Volkswagen Caddy виявили 2.7 проміле алкоголю в крові

У місті Кагарлик, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі депутата однієї із селищних рад Обухівського району, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, інформує «Главком».

Попередньо встановлено, що 50-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy, рухаючись без дотримання безпечної швидкості, допустив зіткнення з мотоциклом Lifan LF. Мотоцикл зупинився на Т-подібному перехресті, готуючись повернути ліворуч, коли в нього врізався легковик.

Внаслідок удару 16-річний водій мототранспорту отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

50-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy, рухаючись без дотримання безпечної швидкості
50-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy, рухаючись без дотримання безпечної швидкості
фото: Національна поліція України/Facebook

За результатами медичного освідування, у водія Volkswagen Caddy виявили 2.7 проміле алкоголю в крові, що значно перевищує допустиму норму. Також правоохоронці з'ясували, що винуватець ДТП є депутатом однієї з селищних рад Обухівського району.

Зловмисника було затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За скоєне водію загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на вулиці Центральній у Новоселиці Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівниці поліції. Унаслідок аварії 35-річна загинула пасажирка. 34-річна співробітниця поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, не впоралася з керуванням та врізалася в огорожу. Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні. Також, ще одну 32-річну пасажирку медики оглянули, вона госпіталізації не потребувала.

Як відомо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Як стверджує статистика, найбільша кількість ДТП стається між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Теги: ДТП Київщина поліція

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