Правоохоронці Чехії та Словаччини посварилися через затримання українця

Чеська поліція звинувачує словацьких колег у приховуванні «російського сліду»

Між чеською та словацькою поліцією спалахнув конфлікт на тлі розслідування справи українця, затриманого в Дніпрі за погрози вибухами в школах Чехії та Словаччини. Чеська сторона обурена діями словацьких колег та звинувачує їх у несанкціонованій публікації інформації та, що найважливіше, у навмисному приховуванні «сильного російського сліду» у цій справі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на iRozhlas.

Правоохоронці Чехії звинуватили словацьку сторону

Конфлікт розпочався в середу, коли словацька поліція о 8:39 ранку опублікувала на своїй сторінці у Facebook повідомлення про затримання українця, подякувавши «колегам з України та Чеської Республіки за допомогу». Для чеської поліції це стало повною несподіванкою, адже домовленостей про першочергову публікацію не було.

Більше того, джерела в чеській поліції стверджують, що словаки навмисно приховували той факт, що слід усієї справи веде не насамперед до України, а до Росії. Цю інформацію через сорок хвилин після публікації словаків підтвердила чеська Служба безпеки та інформації (BIS), якій довелося оперативно «відшкодовувати збитки» від неточних повідомлень. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан також зазначив, що інформація про російський слід, яку BIS виявила минулого року, очевидно, підтверджена розвідувальною службою.

Чеська поліція, яка відігравала головну роль у розслідуванні під кураторством Верховного державного прокуратури в Празі, опублікувала своє повідомлення через три години після словаків і навіть не згадала про співпрацю зі словацькими колегами.

Словаччина заперечує, але визнає «непорозуміння»

Словацька поліція захистилася від критики, заявивши у Facebook: «Ми відкидаємо навмисне применшення обсягу роботи словацької поліції в ЗМІ, змову про те, що ми повинні приховувати певну інформацію або навмисно її відбирати». Проте, згодом словацька поліція відредагувала свій допис, видаливши уривок, де визнавалося «непорозуміння в поширенні інформації», що призвело до її неузгодженої публікації.

Речник президії поліції Словаччини Петер Хабара відмовився коментувати російський слід у цій справі на прес-конференції, заявивши лише, що «нічого не можна виключати, але розслідування наразі триває». Директор Словацької інформаційної служби Павол Гашпар був не менш обережним, назвавши будь-яку заяву щодо російського чи українського сліду «передчасною та безпідставно поляризуючою суспільство».

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток (Hlas) похвалив словацьких поліцейських, заявивши, що «відмінна робота словацьких поліцейських та міжнародної команди» дозволила затримати підозрюваного. Він також виступив на захист поліцейських, закликавши «всіх, включаючи чеських колег, бути стриманими у своїх заявах та виявляти повагу, шану та смирення».

З іншого боку, Міхал Шимечка з опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» розкритикував Ештока, назвавши його дії «ще одним шедевром з майстерні міністра внутрішніх справ» і звинувативши в «навмисному приховуванні того, що погрози бомбами щодо наших шкіл мають російський слід».

Нагадаємо, у Дніпрі засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агента російських спецслужб, який за завданням ворога підірвав автомобіль з прокурором. Вирок виніс суд за публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури.