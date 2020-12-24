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    Новини

    На виїзді з Києва сталася масштабна ДТП (фото, відео)

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    Вантажівка &laquo;Вольво&raquo; врізалась у&nbsp;&laquo;Тойоту&raquo;, яка різко зупинилась перед нею - На виїзді з Києва сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    Вантажівка «Вольво» врізалась у «Тойоту», яка різко зупинилась перед нею
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водія вантажівки вирізали з салону рятувальники ДСНС

    У середу, 23 грудня, пізно ввечері на Бориспільському шосе зіткнулися дві вантажівки і легковик.

    Як повідомляє «Магнолія-ТВ», всі автівки рухались у напрямку Борисполя. Несподівано водійка «Тойоти» з середнього ряду різко виїхала в правий ряд та зупинилася. Як згодом вона пояснила, з її авто щось трапилося.

    За мить в «Тойоту» врізається вантажівка «Вольво», яка не встигає загальмувати, бо завантажена. А за кілька секунд у фуру врізався вантажний «Мерседес» на білоруських номерах.

    Удар був настільки потужний, що водія «Мерседеса» затисло в кабіні. Звільняли постраждалого рятувальники ДСНС. У тяжкому стані потерпілого повезли до лікарні.

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    На виїзді з Києва сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    На виїзді з Києва сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    На виїзді з Києва сталася масштабна ДТП (фото, відео)
    На виїзді з Києва сталася масштабна ДТП (фото, відео)

    Інші водії не постраждали.

    Всі обставини ДТП з’ясовували правоохоронці.

    Як повідомлялося, рясні снігопади в Україні в середу, 23 грудня, спровокували більше тисячі дорожньо-транспортних подій

    Теги: ДТП Київ ДСНС вантажівки водій Київщина автомобіль рятувальники
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