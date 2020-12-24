На виїзді з Києва сталася масштабна ДТП (фото, відео)
Водія вантажівки вирізали з салону рятувальники ДСНС
У середу, 23 грудня, пізно ввечері на Бориспільському шосе зіткнулися дві вантажівки і легковик.
Як повідомляє «Магнолія-ТВ», всі автівки рухались у напрямку Борисполя. Несподівано водійка «Тойоти» з середнього ряду різко виїхала в правий ряд та зупинилася. Як згодом вона пояснила, з її авто щось трапилося.
За мить в «Тойоту» врізається вантажівка «Вольво», яка не встигає загальмувати, бо завантажена. А за кілька секунд у фуру врізався вантажний «Мерседес» на білоруських номерах.
Удар був настільки потужний, що водія «Мерседеса» затисло в кабіні. Звільняли постраждалого рятувальники ДСНС. У тяжкому стані потерпілого повезли до лікарні.
Інші водії не постраждали.
Всі обставини ДТП з’ясовували правоохоронці.
Як повідомлялося, рясні снігопади в Україні в середу, 23 грудня, спровокували більше тисячі дорожньо-транспортних подій