На виїзді з Києва сталася масштабна ДТП (фото, відео)

Вантажівка «Вольво» врізалась у «Тойоту», яка різко зупинилась перед нею

Водія вантажівки вирізали з салону рятувальники ДСНС

У середу, 23 грудня, пізно ввечері на Бориспільському шосе зіткнулися дві вантажівки і легковик.

Як повідомляє «Магнолія-ТВ», всі автівки рухались у напрямку Борисполя. Несподівано водійка «Тойоти» з середнього ряду різко виїхала в правий ряд та зупинилася. Як згодом вона пояснила, з її авто щось трапилося.

За мить в «Тойоту» врізається вантажівка «Вольво», яка не встигає загальмувати, бо завантажена. А за кілька секунд у фуру врізався вантажний «Мерседес» на білоруських номерах.

Удар був настільки потужний, що водія «Мерседеса» затисло в кабіні. Звільняли постраждалого рятувальники ДСНС. У тяжкому стані потерпілого повезли до лікарні.

Інші водії не постраждали.

Всі обставини ДТП з’ясовували правоохоронці.

Як повідомлялося, рясні снігопади в Україні в середу, 23 грудня, спровокували більше тисячі дорожньо-транспортних подій