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    Через снігопади в Україні сталося більше тисячі ДТП за день

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    Снігопади призвели до масових аварій
    Фото: dtp.kiev.ua

    Протягом дня в ДТП на українських дорогах загинуло 13 осіб, ще 64 були травмовані

    Рясні снігопади в Україні в середу, 23 грудня, спровокували більше тисячі дорожньо-транспортних подій. Про це повідомив перший заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

    Він зазначив, що станом на 18:00 в країні зафіксовано 1 049 аварій, у результаті яких 13 осіб загинули та 64 отримали травми.

    За даними поліції, у Києві сталося 278 ДТП, у яких травмувалося троє осіб.

    Нагадаємо, вдень повідомлялося про майже 600 ДТП, у яких вісім осіб загинули та 35 постраждали.

    Також сьогодні ДТП паралізувала рух трасою під Києвом. Вдень 23 грудня на автодорозі Бориспіль – Запоріжжя сталась автопригода за участю вантажного автомобіля DAF та автівки Citroen.

    Також 23 грудня на трасі Київ – Житомир поблизу села Березівка Макарівського району автомобіль Porsche смертельно травмував одразу двох пішоходів.

     

    Теги: ДТП дороги снігопад Олексій Білошицький негода
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