Через снігопади в Україні сталося більше тисячі ДТП за день

Протягом дня в ДТП на українських дорогах загинуло 13 осіб, ще 64 були травмовані

Рясні снігопади в Україні в середу, 23 грудня, спровокували більше тисячі дорожньо-транспортних подій. Про це повідомив перший заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Він зазначив, що станом на 18:00 в країні зафіксовано 1 049 аварій, у результаті яких 13 осіб загинули та 64 отримали травми.

За даними поліції, у Києві сталося 278 ДТП, у яких травмувалося троє осіб.

Нагадаємо, вдень повідомлялося про майже 600 ДТП, у яких вісім осіб загинули та 35 постраждали.

Також сьогодні ДТП паралізувала рух трасою під Києвом. Вдень 23 грудня на автодорозі Бориспіль – Запоріжжя сталась автопригода за участю вантажного автомобіля DAF та автівки Citroen.

Також 23 грудня на трасі Київ – Житомир поблизу села Березівка Макарівського району автомобіль Porsche смертельно травмував одразу двох пішоходів.