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    Новини

    ДТП паралізувала рух трасою під Києвом (фото)

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    ДТП на&nbsp;автодорозі Бориспіль &ndash; Запоріжжя&nbsp; - ДТП паралізувала рух трасою під Києвом (фото)
    ДТП на автодорозі Бориспіль – Запоріжжя 
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У результаті ДТП вантажівка стала поперек дороги, заблокувавши рух транспорту

    Сьогодні, 23 грудня, на автодорозі Бориспіль – Запоріжжя сталась автопригода за участю вантажного автомобіля DAF та автівки Citroen.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    ДТП трапилася на автодорозі неподалік повороту на село Рогозів зі сторони Борисполя.

    У результаті ДТП вантажівка перегородила рух трасою, у зв’язку з чим на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано.

    У вантажівки пошкоджений паливний бак.

    На місці працюють рятувальники та поліцейські.

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    ДТП паралізувала рух трасою під Києвом (фото)
    ДТП паралізувала рух трасою під Києвом (фото)
    ДТП паралізувала рух трасою під Києвом (фото)
    ДТП паралізувала рух трасою під Києвом (фото)

    Об’їзд здійснюється через село Рогозів Бориспільського району.

    Патрульні просять водіїв врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними.

    Як повідомлялося, 23 грудня на трасі Київ – Житомир поблизу села Березівка Макарівського району автомобіль Porsche смертельно травмував одразу двох пішоходів.

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    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Київщина автомобіль
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