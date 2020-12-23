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    Під колесами Porsche на Київщині загинули двоє пенсіонерів

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    Porsche здійснив наїзд на двох пішоходів - Під колесами Porsche на Київщині загинули двоє пенсіонерів
    Porsche здійснив наїзд на двох пішоходів
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини встановлює обставини смертельної автопригоди

    Поліція Київщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась сьогодні близько 7 години ранку на автодорозі Київ – Житомир поблизу села Березівка у Макарівському районі Київщини.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, 36-річний водій автомобіля Porsche здійснив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 71-річні чоловік та жінка загинули на місці аварії.

    На місці події працювали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини, експерти.

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    Під колесами Porsche на Київщині загинули двоє пенсіонерів
    Під колесами Porsche на Київщині загинули двоє пенсіонерів
    Під колесами Porsche на Київщині загинули двоє пенсіонерів

    Поліцейські затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Раніше соцмережі повідомили, що на трасі Київ – Житомир автомобіль Porsche смертельно травмував одразу двох пішоходів.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль
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