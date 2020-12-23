Під колесами Porsche на Київщині загинули двоє пенсіонерів

Porsche здійснив наїзд на двох пішоходів

Поліція Київщини встановлює обставини смертельної автопригоди

Поліція Київщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась сьогодні близько 7 години ранку на автодорозі Київ – Житомир поблизу села Березівка у Макарівському районі Київщини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, 36-річний водій автомобіля Porsche здійснив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 71-річні чоловік та жінка загинули на місці аварії.

На місці події працювали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини, експерти.

Поліцейські затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше соцмережі повідомили, що на трасі Київ – Житомир автомобіль Porsche смертельно травмував одразу двох пішоходів.