На вихідних громадський транспорт Києва курсуватиме зі змінами руху: перелік маршрутів

Транспорт курсуватиме зі змінами із початку руху до закінчення ярмарків

Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми, Академіка Шалімова і Татарській. Про це інформує «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зокрема, в суботу, 21 червня, зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 та тролейбусів №№ 34, 37-А, а в неділю, 22 червня, – автобуси № 31.

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

автобус № 2 – в напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, у зворотному напрямку за власним маршрутом;

автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;

автобус № 39 – в напрямку руху до Лисогірського провулку – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку за власним маршрутом;

автобус № 44 – від станції міської електрички «Березняки» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської;

автобус № 49 – від станції міської електрички «Березняки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 87 – у напрямку до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

автобус № 95 – в напрямку масиву Микільська Слобідка від станції міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 110 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську), у зворотному напрямку без змін;

автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, цими вихідними у Києві пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки.

Зокрема, 21 червня (субота) ярмарки пройдуть у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);

Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

22 червня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

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