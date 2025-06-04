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На Подолі демонтовано МАФи, які заважали будівництву метро

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Подолі демонтовано МАФи, які заважали будівництву метро
Паркан, встановлений по периметру території, виявився серйозною перешкодою для проведення робіт
фото: «Київдемонтаж»

На проспекті Європейського Союзу, 66, МАФи стояли прямо посеред майданчика, заважаючи будівництву гілки метро

У Подільському районі Києва розпочався демонтаж тимчасових споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київдемонтаж».

У Києві стартували демонтажі тимчасових споруд в Подільському районі
У Києві стартували демонтажі тимчасових споруд в Подільському районі
фото: «Київдемонтаж»

Повідомляється, що працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» зіткнулися з нетиповою ситуацією: на проспекті Європейського Союзу, 66, МАФи стояли прямо посеред будівельного майданчика, заважаючи будівництву гілки метро.

Кілька МАФів вдалося підняти цілісно
Кілька МАФів вдалося підняти цілісно
фото: «Київдемонтаж»

Паркан, встановлений по периметру території, виявився серйозною перешкодою для проведення робіт. Комунальникам довелося маневрувати та імпровізувати, щоб маніпулятор міг обійти огорожі. В результаті, кілька МАФів вдалося підняти цілісно, тоді як один великий павільйон довелося розбирати по частинах.

Один великий павільйон комунальникам довелося розбирати по частинах
Один великий павільйон комунальникам довелося розбирати по частинах
фото: «Київдемонтаж»/Telegram

Додаткові труднощі створили електричні кабелі, повністю зарослі плющем.

Електричні кабелі, повністю зарослі плющем, ускладнювали процес демонтажу
Електричні кабелі, повністю зарослі плющем, ускладнювали процес демонтажу
фото: «Київдемонтаж»

Нагадаємо, у столиці завершено демонтаж гуртового ринку поблизу Центрального залізничного вокзалу. За понад пів року послідовної роботи фахівцям «Київблагоустрою» вдалося звільнити територію від майже 150 тимчасових споруд контейнерного типу. Загальна площа демонтованих об’єктів сягає 4 тис.кв.м. Комунальники зауважили, що колишній гуртовий ринок тривалий час перебував у занедбаному стані, формуючи довкола себе атмосферу безладу.

З початку 2025 року у столиці прибрали 2 286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Роботи виконували демонтажні бригади комунального підприємства спільно з власниками цих споруд.

До слова, у Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.

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Теги: Київ МАФи демонтували

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