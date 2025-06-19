Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія вбила в Солом’янському районі Києва майже всю сім’ю: залишився лише 12-річний Ілля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Росія вбила в Солом’янському районі Києва майже всю сім’ю: залишився лише 12-річний Ілля
фото з відкритих джерел

Сім’я мешкала на третьому поверсі будинку, в який Росія ударила балістикою

Під чвс ворожої атаки на Київ 17 червня загинула сім’я Шобик. Про це йдеться у Facebook на сторінці «Їх убила Росія», передає «Главком».

«Тато Ростислав, мама Інна, їх старший син Артем та його дівчина Вероніка Кушниренко. Вони мешкали на третьому поверсі будинку на Відрадному, в який Росія ударила балістикою», – йдеться в повідомленні.

Артему було всього 22, його дівчині Вероніці – 21.

Росія вбила в Солом’янському районі Києва майже всю сім’ю: залишився лише 12-річний Ілля фото 1

Живим залишився тільки молодший син сімʼї 12-річний Ілля, який у цей час був у бабусі. Хлопчика росіяни залишили сиротою.

Нагадаємо, масований обстріл столиці 17 червня забрав життя 28 людей, ще 142 жителі постраждали, з них шість – діти. Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі. Вчора, 18 червня, о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Рятувальники врятували з-під завалів двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.  

До слова, посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва. Воно назвало російську атаку «безглуздим нападом». За словами дипломатів, дії Росії суперечать заклику американського президента Дональда Трампа зупинити вбивства та покласти край війні. Тим часом президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями через удар.

Читайте також:

Теги: Київ росія окупанти війна ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент на місці російського удару по багатоповерхівці
Зеленський вшанував памʼять загиблих у Соломʼянському районі Києва
Сьогодні, 11:44
40-річний мешканець Київщини раніше вже мав проблеми із законом
Чоловік, який вкрав окуляри у військового, проведе за ґратами п’ять років
Сьогодні, 10:53
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
У Києві 17-22 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
16 червня, 13:45
«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку
«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку
12 червня, 07:54
Внаслідок обʼїзду варто очікувати затримку потягів до 90 хвилин
Росія пошкодила залізничні колії на Київщині. Як зміниться рух поїздів
6 червня, 09:39
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві 31 травня – 1 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
31 травня, 06:19
Один з перших кроків у декомунізації – вулиця Прорізна, яка посунула з карти анахронічного комуністичного діяча 1930-х Свердлова
День Києва. Відомий вчений назвав першу декомунізовану вулицю у столиці
26 травня, 12:24
Жинка здійснила один постріл у бік житлового будинку у Дніпровському районі і пішла геть
Столична поліція розшукує жінку, яка стріляла з пістолета біля будинку (відео)
23 травня, 13:11
Жінки разом розпивали алкоголь біля закинутих кіосків, між ними виник конфлікт
Жінка згоріла живцем у непрацюючому кіоску: деталі вбивства біля вокзалу в Києві
21 травня, 00:45

Новини

Росія вбила в Солом’янському районі Києва майже всю сім’ю: залишився лише 12-річний Ілля
Росія вбила в Солом’янському районі Києва майже всю сім’ю: залишився лише 12-річний Ілля
На Київщині чоловік загинув під колесами поїзда
На Київщині чоловік загинув під колесами поїзда
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
У столиці очікується погіршення погоди, синоптики оголосили І рівень небезпеки
У столиці очікується погіршення погоди, синоптики оголосили І рівень небезпеки
Любитель «русского міра» погрожував ножем відвідувачам одного зі столичних парків
Любитель «русского міра» погрожував ножем відвідувачам одного зі столичних парків
Відновлення житла на Бучанщині: група чиновників звинувачується у розкраданні коштів
Відновлення житла на Бучанщині: група чиновників звинувачується у розкраданні коштів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
152K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
80K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
16K
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9788
Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua