Росія вбила в Солом’янському районі Києва майже всю сім’ю: залишився лише 12-річний Ілля

Сім’я мешкала на третьому поверсі будинку, в який Росія ударила балістикою

Під чвс ворожої атаки на Київ 17 червня загинула сім’я Шобик. Про це йдеться у Facebook на сторінці «Їх убила Росія», передає «Главком».

«Тато Ростислав, мама Інна, їх старший син Артем та його дівчина Вероніка Кушниренко. Вони мешкали на третьому поверсі будинку на Відрадному, в який Росія ударила балістикою», – йдеться в повідомленні.

Артему було всього 22, його дівчині Вероніці – 21.

Живим залишився тільки молодший син сімʼї 12-річний Ілля, який у цей час був у бабусі. Хлопчика росіяни залишили сиротою.

Нагадаємо, масований обстріл столиці 17 червня забрав життя 28 людей, ще 142 жителі постраждали, з них шість – діти. Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі. Вчора, 18 червня, о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Рятувальники врятували з-під завалів двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва.



Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи.



Продовжується розбір конструкцій. pic.twitter.com/9ij2X8u3hj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 18, 2025

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.

До слова, посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва. Воно назвало російську атаку «безглуздим нападом». За словами дипломатів, дії Росії суперечать заклику американського президента Дональда Трампа зупинити вбивства та покласти край війні. Тим часом президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями через удар.