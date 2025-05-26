Головна Київ Новини
search button user button menu button

У двох районах Києва 27 травня може зникнути вода в кранах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У двох районах Києва 27 травня може зникнути вода в кранах
У Києві проходитимуть тренування з органами управління та силами цивільного захисту для відпрацювання практичних навичок у разі знеструмлення обʼєктів водопостачання
фото з відкритих джерел

Для забезпечення потреб споживачів комунальні служби міста обіцяють надати автоцистерни з питною водою  

У Солом’янському та Голосіївському районах 27 травня, з 10:00 до 15:00, можливе тимчасове пониження тиску в системах водопостачання у звʼязку з тренуваннями міських служб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал». 

Повідомляється, що для забезпечення потреб споживачів автоцистерни з питною водою розташують за адресами:

  • перехрестя вул. Академіка Стражеска та вул. Героїв Севастополя;
  • перехрестя вул. Миколи Шепелєва та вул. Новопольової;
  • вул. Сім’ї Ідзиковських, 35;
  • просп. Повітряних Сил, 84;
  • перехрестя вул. Юлії Здановської та пров. Коломийського.

Нагадаємо, заборгованість населення України за послуги водопостачання та водовідведення станом на 1 квітня становить 9,2 млрд грн. Водночас на сьогодні немає мораторію на підвищення вартості послуг з водопостачання та водовідведення. При цьому органи самоврядування можуть самі піднімати тарифи своїм ліцензіатам, на сьогодні є близько 400 таких випадків.

До слова,  «Київводоканал» прокоментував інформацію про те, що спалах гепатиту А у Солом’янському районі Києва буцімто може бути пов’язаний із якістю водопровідної води. Як запевнили у пресслужбі підприємства, якість питної води, що подається через централізовану систему водопостачання Києва, відповідає чинним санітарним нормам. За результатами лабораторних досліджень, відхилень від нормативних показників не зафіксували.

Читайте також:

Теги: Київ вода Київводоканал водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Городище Половецьке – пам’ятка археології і неймовірно гарне місце на річці Рось
Тур вихідного дня. Чому варто відвідати давньоруське городище на Київщині
1 травня, 20:00
Оленич буцімто обговорював з Комарницьким плани виведення коштів в онлайн-простір
Комарницький та заступник Кличка планували легалізацію хабарів через онлайн-казино – розслідування
29 квiтня, 15:40
Головною проблемою залишається нестача житла, куди столична влада могла б оперативно переселяти людей, які втратили свої домівки
Київська влада збільшила допомогу постраждалим від обстрілів, але є нюанс
2 травня, 10:37
Киянка розповіла, що відбувалося під час нічної атаки (відео)
Киянка розповіла, що відбувалося під час нічної атаки (відео)
4 травня, 08:23
У столичних супермаркетах продають картоплю, переважно імпортовану з Ізраїлю та Єгипту
Скільки коштує молода картопля в київських супермаркетах: огляд цін
5 травня, 17:04
Жінка 18 разів вдарила свого чоловіка качалкою по голові, що призвело до смерті потерпілого
Суд виніс вирок жінці, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка
15 травня, 13:39
Мережа супермаркетів АТБ пропонує яйця першої категорії по ціні 44,30 за дес.
Ціни на яйця у Києві знизилися: огляд із супермаркетів
19 травня, 12:17
За даними правоохоронців, грабіжником виявився раніше судимий за пограбування 48-річний харків’янин
У Києві чоловік з ножем напав на 18-річну продавчиню у квітковій крамниці
19 травня, 09:32
Власники квартири площею 175 кв. м на просп. Володимира Івасюка, 24, накопичили борг понад 310 тис. грн
«Київтеплоенерго» назвало рекордсменів-боржників за опалення та гарячу воду
21 травня, 16:28

Новини

У двох районах Києва 27 травня може зникнути вода в кранах
У двох районах Києва 27 травня може зникнути вода в кранах
Чи безпечно їсти форель з Egersund? Торгова мережа відреагувала на дані відомого забудовника про ртуть
Чи безпечно їсти форель з Egersund? Торгова мережа відреагувала на дані відомого забудовника про ртуть
Падіння дерева на Олени Теліги: рух до Куренівки заблоковано, сталася ДТП
Падіння дерева на Олени Теліги: рух до Куренівки заблоковано, сталася ДТП
На Київщині біля приватного будинку знайдено бойову частину ракети Х-101 (фото)
На Київщині біля приватного будинку знайдено бойову частину ракети Х-101 (фото)
День Києва. Відомий вчений назвав першу декомунізовану вулицю у столиці
День Києва. Відомий вчений назвав першу декомунізовану вулицю у столиці
Влада видала припис щодо зупинки робіт у будівлі трамвайно-тролейбусного управління на Лук'янівці
Влада видала припис щодо зупинки робіт у будівлі трамвайно-тролейбусного управління на Лук'янівці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
99K
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
77K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
74K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
35K
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua