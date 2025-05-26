У двох районах Києва 27 травня може зникнути вода в кранах
Для забезпечення потреб споживачів комунальні служби міста обіцяють надати автоцистерни з питною водою
У Солом’янському та Голосіївському районах 27 травня, з 10:00 до 15:00, можливе тимчасове пониження тиску в системах водопостачання у звʼязку з тренуваннями міських служб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».
Повідомляється, що для забезпечення потреб споживачів автоцистерни з питною водою розташують за адресами:
- перехрестя вул. Академіка Стражеска та вул. Героїв Севастополя;
- перехрестя вул. Миколи Шепелєва та вул. Новопольової;
- вул. Сім’ї Ідзиковських, 35;
- просп. Повітряних Сил, 84;
- перехрестя вул. Юлії Здановської та пров. Коломийського.
Нагадаємо, заборгованість населення України за послуги водопостачання та водовідведення станом на 1 квітня становить 9,2 млрд грн. Водночас на сьогодні немає мораторію на підвищення вартості послуг з водопостачання та водовідведення. При цьому органи самоврядування можуть самі піднімати тарифи своїм ліцензіатам, на сьогодні є близько 400 таких випадків.
До слова, «Київводоканал» прокоментував інформацію про те, що спалах гепатиту А у Солом’янському районі Києва буцімто може бути пов’язаний із якістю водопровідної води. Як запевнили у пресслужбі підприємства, якість питної води, що подається через централізовану систему водопостачання Києва, відповідає чинним санітарним нормам. За результатами лабораторних досліджень, відхилень від нормативних показників не зафіксували.
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