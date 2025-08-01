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На вихідних громадський транспорт Києва курсуватиме зі змінами руху: перелік маршрутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На вихідних громадський транспорт Києва курсуватиме зі змінами руху: перелік маршрутів
Від початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами
фото: bzh.life

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності

Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми, Академіка Шалімова і Татарській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, в суботу, 2 серпня, змінять маршрути автобуси №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 і тролейбуси №№ 34, 37-А, а в неділю, 3 серпня, – автобус № 31.

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

  • автобус № 2 – в напрямку руху до вул. Шолуденка від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, у зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
  • автобус № 39 – у напрямку руху до Лисогірського провулку від просп. Голосіївського – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус № 44 – від станції міської електрички «Березняки» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської;
  • автобус № 49 – від станції міської електрички «Березняки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 87 – у напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 95 – у напрямку Русанівських садів від станції міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 110 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську), у зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
  • тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини.

 «Київпастрансі» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, цими вихідними у Києві пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки

Зокрема, 2 серпня (субота) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

3 серпня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, що у зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря на ярмарках після 12:00 заборонено продаж швидкопсувних товарів.

Як повідомлялося раніше, орієнтовно до 19 серпня на Бессарабському ринку триватимуть роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням. 

Теги: Київ громадський транспорт транспорт Київпастранс автобус

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