Столиця запроваджує ініціативу #ЗапитайІнспектора: як кияни можуть впливати на міський благоустрій

#ЗапитайІнспектора – це хештег, який кияни можуть використовувати у соціальній мережі Facebook

Київська міська державна адміністрація запустила нову ініціативу #ЗапитайІнспектора, яка дозволить мешканцям напряму звертатися до Департаменту територіального контролю КМДА через Facebook. Цей крок покликаний покращити комунікацію та оперативність реагування на проблеми благоустрою в столиці. Про це повідомив директор Департаменту територіального контролю КМДА Михайло Буділов, інформує «Главком».

Кияни цікавляться питаннями благоустрою

За словами Буділова, їхній департамент отримує до півтисячі звернень на добу, що робить його одним із лідерів за кількістю звернень серед структур міської адміністрації. Це підкреслює високий рівень зацікавленості киян у питаннях благоустрою.

«Наша команда запустила ініціативу #ЗапитайІнспектора – це хештег, який кияни можуть використовувати у соціальній мережі Facebook», – зазначив Михайло Буділов.

Як працює ініціатива #ЗапитайІнспектора

Киянам пропонується публікувати дописи на своїх сторінках у Facebook, описуючи проблеми, пов'язані з благоустроєм (наприклад, захоплення зелених зон, незаконні конструкції тощо), і додавати хештег #ЗапитайІнспектора.

Фахівці Департаменту територіального контролю, які постійно моніторять соціальні мережі, оперативно знайдуть такий пост, відреагують на нього та нададуть відповідь автору звернення.

Важлива умова: для ефективної комунікації Буділов просить киян не закривати свої сторінки від повідомлень та не блокувати коментарі, оскільки це може перешкодити інспекторам надати зворотний зв'язок.

Ця ініціатива є частиною ширшої реформи з упорядкування тимчасових споруд (МАФів) у Києві, яка передбачає демонтаж близько восьми тисяч таких об'єктів до кінця 2026 року та заміну їх на оновлені громадські простори, сквери та зелені зони.

Нагадаємо, в Оболонському районі біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.

Як повідомлялося, у Києві вже відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.

У той час, коли столична міська влада декларує активну боротьбу з незаконними малими архітектурними формами (МАФами), на Оболоні з'явився свіжий фундамент, на якому невдовзі, імовірно, виникне новий кіоск. Буде це один кіоск чи декілька поки невідомо.