Рух транспорту вулицею Богатирською буде частково обмежено протягом місяця (схема)

На час робіт рух транспорту буде організовано однією смугою в кожному напрямку

Роботи проводитимуть на ділянці вулиці від заводу ПрАТ «Оболонь» до АЗС KLO

Із 15 липня до 15 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богатирською у напрямку проспекту Степана Бандери. Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту вулиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що роботи проводитимуть на ділянці вулиці від заводу ПрАТ «Оболонь» до АЗС KLO (вулиця Богатирська, 1-Г).

На час робіт рух транспорту організують однією смугою в кожному напрямку.

Одночасно обмежать рух транспорту двома заїздами на перетині з вул. Луговою (згідно зі схемою).

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки на час ремонтних робіт.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 15 липня до 15 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богатирською в напрямку проспекту Степана Бандери інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, з 7 липня до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.