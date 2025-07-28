Без світла майже 30 тисяч споживачів: енергетики усувають наслідки негоди на Київщині

Зранку нам вдалося заживити майже 67 тисяч домівок

Внаслідок негоди на Київщині пошкоджено 35 повітряних ліній та 836 трансформаторних підстанцій

Через сильний вітер і грозу у Київській області станом на 12:00 понеділка, 28 липня, без електроенергії залишаються майже 30 тисяч споживачів, знеструмлено 40 ліній. Про це повідомили у компанії ДТЕК Київські регіональні електромережі, інформує «Главком».

«Попри зливу наші бригади продовжують повертати світло в оселі жителів Київщини. Зранку нам вдалося заживити майже 67 тисяч домівок. Але сильні опади та пориви вітру додають нових аварій на електромережах», – йдеться у повідомленні.

Зранку у ДТЕК інформували, що внаслідок негоди пошкоджено 35 повітряних ліній та 836 трансформаторних підстанцій. Найбільше – у Бучанському, Вишгородському, Білоцерківському та Обухівському районах.

Нагадаємо, з ночі і вранці 28 липня в Києві триває гроза, у столиці оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

На понеділок синоптики прогнозують у столиці та області хмарність з проясненнями, дощ, місцями грозу, а в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с. Температура вдень буде в межах 27-29°.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

До слова, у вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань.