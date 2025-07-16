У Києві повітряна тривога тривала 13 хвилин

Тривога була пов'язана з загрозою застосування балістики

Станом на 17:22 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, тривога пов'язана з загрозою застосування балістики. О 17:36 пролунав відбій.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу», – йшлося у повідомленні Повітряних сил.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

До слова, наразі триває 1239-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.