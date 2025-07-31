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Атака на Київ: росіяни знищили квартиру декана Могилянки Дмитра Мазіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на Київ: росіяни знищили квартиру декана Могилянки Дмитра Мазіна
Університет звернувся до українців з проханням підтримати Дмитра Мазіна та його родину
фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Університет звернувся до українців з проханням підтримати Дмитра Мазіна та його родину  

Сьогодні вночі, 31 липня, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний університет «Києво-Могилянська академія».

У помешканні вибито всі вікна, зруйновано меблі, і наразі воно непридатне для проживання.

Атака на Київ: росіяни знищили квартиру декана Могилянки Дмитра Мазіна фото 1
фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Атака на Київ: росіяни знищили квартиру декана Могилянки Дмитра Мазіна фото 2
фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Атака на Київ: росіяни знищили квартиру декана Могилянки Дмитра Мазіна фото 3
фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Університет звернувся до українців з проханням підтримати Дмитра Мазіна та його родину, які потребують допомоги після пережитого. Національний університет «Києво-Могилянська академія» оголосив збір на допомогу викладачу.

Як відомо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше восьми людей, кількість постраждалих зросла до 124.

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Теги: Київ університет росія ракетна атака

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