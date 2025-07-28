Київ накрила сильна гроза

У столиці гримить

Сьогодні, 28 липня, столицю накрила гроза. Жителі Києва засняли, як виглядає небо над містом, повідомляє «Главком».

Синоптики прогнозували на понеділок у столиці та області хмарність з проясненнями, дощ, місцями грозу, а в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с. Крім того, у Києві оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

фото: соціальні мережі

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

фото: соціальні мережі

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань.