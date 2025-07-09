Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Оболонській набережній почалася реставрація скульптури Музи Мельпомени (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Оболонській набережній почалася реставрація скульптури Музи Мельпомени (фото)
Скульптура музи Мельпомени на Оболонській набережній
фото: комунальне підприємство «Плесо»

На Оболонській набережній у Києві розпочалася реставрація скульптури Музи Мельпомени. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Плесо».

Повідомляється, що роботу виконує відомий скульптор Сергій Бородін, який має на меті повністю відновити витвір мистецтва до його первісного вигляду, забезпечивши його довговічність та естетичну привабливість.

У боротьбі з часом та атмосферними явищами оболонська Мельпомена втратила праву руку
У боротьбі з часом та атмосферними явищами оболонська Мельпомена втратила праву руку
фото: КП «Плесо»

«Головні завдання включають повне відтворення оригінального вигляду скульптури Музи Мельпомени на основі архівних матеріалів та фотографій. Важливим аспектом є максимальне збереження автентичних елементів, мінімізуючи втручання та замінюючи лише ті фрагменти, які були втрачені або безповоротно пошкоджені», – йдеться у повідомленні.

Реставрацію Мельпомени виконує скульптор Сергій Бородін
Реставрацію Мельпомени виконує скульптор Сергій Бородін
фото: КП «Плесо»

Комунальне підприємство наголошує, що реставраційні роботи виконуються з дотриманням відповідних технологій, що гарантують якість та довговічність відновлених елементів.

Реставрацію Мельпомени виконує скульптор Сергій Бородін
Реставрацію Мельпомени виконує скульптор Сергій Бородін
фото: КП «Плесо»

«Після завершення реставрації на скульптуру буде нанесено захисне покриття, що забезпечить її стійкість до атмосферних впливів та запобігатиме подальшому руйнуванню», – додали у пресслужбі компанії.

Варто додати, що ініціатива з відновлення «Алеї муз» на Оболонській набережній триває з березня 2025 року. Для відновлення скульптур комунальники звернулися до Андрія Чембержі, сина Народного артиста України Михайла Чембержі – автора ідеї створення алеї. Андрій надав матеріали, що відображають оригінальний вигляд скульптур на момент встановлення алеї.

Нагадаємо, історична будівля на Подолі за адресою вулиця Межигірська, 19 отримала нове життя завдяки зусиллям реставраторів. Будівля зведена до 1880 року за проєктом видатного київського архітектора Карла Шимана у стилі історизму. Вона довгий час перебувала не в найкращому стані. За первинним задумом, на першому поверсі розміщувалися пекарня та булочна, а другий поверх був житловим.

Раніше Київський окружний адміністративний суд визнав недійсними вимоги забудовника щодо скасування охоронного статусу садиби купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі. Суд підтримав збереження пам’ятки історії та архітектури, поклавши край семирічному протистоянню громади та бізнесу.  

Також Солом'янська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з вимогою зобов'язати укласти охоронний договір на Будинок хіміко-технічної лабораторії, що розташований на вулиці Січеславській у Солом'янському районі столиці. Будинок хіміко-технічної лабораторії має особливе значення для Києва та України. Він внесений до Переліку об’єктів культурної спадщини міста як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення. Ця споруда є першим в Україні спеціально спроєктованим лабораторним будинком, рідкісним зразком науково-технічної архітектури кінця XIX – початку XX століття та відображає важливу частину історії залізничного транспорту в країні.

Читайте також:

Теги: реставрація Київ столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіло потонулої знайшли за 15 метрів від берега
На столичній Троєщині в озері Верхнє Вигурівське потонула жінка
7 липня, 09:33
Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував «агентурний звіт»
Затримано 17-річного випускника школи, який коригував масовані атаки окупантів по Києву
4 липня, 17:21
Внаслідок ворожої атаки загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС
Нічна атака на Київ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину та техніку ДСНС
4 липня, 13:32
Підписання Меморандуму відбулося за участі представників Київської міської державної адміністрації, мерії Лейпцига, підприємницьких асоціацій обох міст і міжнародних експертів
Київ і Лейпциг підписали Меморандум про співпрацю в галузі підприємництва
3 липня, 18:33
Йоганн Вадефуль прибув до Києва потягом
Новий глава МЗС Німеччини приїхав до України
30 червня, 08:37
Поїзд № 265/266 курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня
«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги до популярних напрямків у літній сезон
20 червня, 21:29
Добриніна працювала на «МастерШеф» кілька сезонів асистенткою фудпродюсера, а в 14-му сезоні вже була фудпродюсеркою
Суддя «МастерШеф» повідомив про стан колеги, яка через ракетну атаку втратила все
18 червня, 18:50
Цього року учасники Маршу Рівності висувають декілька ключових вимог до українського парламенту
У Києві стартував Марш Рівності за права одностатевих пар
14 червня, 09:40
У столиці вирують пожежі після атаки
Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж
10 червня, 03:33

Новини

Нічна атака дронів на Київщину: кількість постраждалих зросла
Нічна атака дронів на Київщину: кількість постраждалих зросла
На Оболонській набережній почалася реставрація скульптури Музи Мельпомени (фото)
На Оболонській набережній почалася реставрація скульптури Музи Мельпомени (фото)
Рух на бульварі Лесі Українки частково обмежено: яка причина
Рух на бульварі Лесі Українки частково обмежено: яка причина
Відбудова «Охматдиту» після удару РФ: Вітвицька назвала головну задачу, яка стоїть перед фондом
Відбудова «Охматдиту» після удару РФ: Вітвицька назвала головну задачу, яка стоїть перед фондом
Директор департаменту КМДА, який закупив генератори з переплатою у 4,8 млн грн, отримав підозру
Директор департаменту КМДА, який закупив генератори з переплатою у 4,8 млн грн, отримав підозру
Оренда квартир у Києві: у якому районі винайняти житло найдешевше
Оренда квартир у Києві: у якому районі винайняти житло найдешевше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
39K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
16K
Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
Генпрокурор повідомив про закриття тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу

Новини

На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Сьогодні, 11:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua