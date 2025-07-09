На Оболонській набережній почалася реставрація скульптури Музи Мельпомени (фото)

На Оболонській набережній у Києві розпочалася реставрація скульптури Музи Мельпомени. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Плесо».

Повідомляється, що роботу виконує відомий скульптор Сергій Бородін, який має на меті повністю відновити витвір мистецтва до його первісного вигляду, забезпечивши його довговічність та естетичну привабливість.

У боротьбі з часом та атмосферними явищами оболонська Мельпомена втратила праву руку фото: КП «Плесо»

«Головні завдання включають повне відтворення оригінального вигляду скульптури Музи Мельпомени на основі архівних матеріалів та фотографій. Важливим аспектом є максимальне збереження автентичних елементів, мінімізуючи втручання та замінюючи лише ті фрагменти, які були втрачені або безповоротно пошкоджені», – йдеться у повідомленні.

Реставрацію Мельпомени виконує скульптор Сергій Бородін фото: КП «Плесо»

Комунальне підприємство наголошує, що реставраційні роботи виконуються з дотриманням відповідних технологій, що гарантують якість та довговічність відновлених елементів.

Реставрацію Мельпомени виконує скульптор Сергій Бородін фото: КП «Плесо»

«Після завершення реставрації на скульптуру буде нанесено захисне покриття, що забезпечить її стійкість до атмосферних впливів та запобігатиме подальшому руйнуванню», – додали у пресслужбі компанії.

Варто додати, що ініціатива з відновлення «Алеї муз» на Оболонській набережній триває з березня 2025 року. Для відновлення скульптур комунальники звернулися до Андрія Чембержі, сина Народного артиста України Михайла Чембержі – автора ідеї створення алеї. Андрій надав матеріали, що відображають оригінальний вигляд скульптур на момент встановлення алеї.

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