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На яких дорогах найчастіше трапляються ДТП: список

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На яких дорогах найчастіше трапляються ДТП: список
ДТП на Тернопільщині, 27 вересня 2024 р.
фото: Нацполіція

Майже дві тисячі людей загинули, а ще майже 21 тисяча була травмована у ДТП від початку року

Найбільше аварій цьогоріч трапилось у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині. А найнебезпечнішими автодорогами за кількістю ДТП нині є M-06 Київ–Чоп та М-30 Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине. Про це свідчить дослідження Opendatabot.

Від початку 2024 року в Україні 16 621 ДТП з постраждалими. Це на 11% більше, ніж за той самий період минулоріч. Унаслідок цих аварій загинуло 1 918 людей, а ще 20 862 – отримали травми.

На яких дорогах найчастіше трапляються ДТП: список фото 1
інфографіка: Opendatabot

Більшість ДТП з постраждалими – 80% – трапляється в населених пунктах, ще 15% аварій трапилося на автодорогах державного значення. Зазначається, що цьогоріч у населених пунктах аварій побільшало на 13%. Водночас кількість ДТП на трасах залишилася майже незмінною.

Найбільша кількість ДТП з постраждалими зафіксована у Києві – 1 393 аварії. Наслідують населені пункти на Дніпропетровщині та Одещині: друге та третє місця з 1 350 та 1 148 дорожніх пригод відповідно.

Саме на Одещині кількість аварій цьогоріч рекордно зросла – аж на 40%, порівняно з аналогічним періодом торік. А кількість загиблих у цьому регіоні взагалі збільшилась на 70%.

На яких дорогах найчастіше трапляються ДТП: список фото 2
інфографіка: Opendatabot

Найбільш небезпечною автодорогою вже не перший рік залишається траса M-06 Київ–Чоп – 292 ДТП з постраждалими за вісім місяців 2024 року. Наслідує траса М-30 Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине, де зареєстровано 291 ДТП. До трійки доріг, де трапляється найбільше аварій, також потрапила траса M-03 Київ–Харків–Довжанський: 156 ДТП з постраждалими.

Майже половина аварій в Україні стається через порушення швидкості руху – 39,9%. У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (9,6%).

На яких дорогах найчастіше трапляються ДТП: список фото 3
інфографіка: Opendatabot

Нагадаємо, що ввечері 3 жовтня у центрі Києва сталася аварія за участі позяшляховика та електровелосипеда. 

Раніше на автодорозі поблизу селища Хорохорин Луцького району у ДТП 29 вересня загинув Народний герой України, повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка. 

А  28 вересня на Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост. Унаслідок цього загинув поліцейський, ще один поліцейський та військовий травмовані. 

Теги: дороги ДТП аварія транспорт автомобіль

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