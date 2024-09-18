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У Росії запущено реєстр електронних повісток: їх розсилатимуть під час осіннього призову

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Росії запущено реєстр електронних повісток: їх розсилатимуть під час осіннього призову
Повістка буде вважатися врученою через 7 днів після її розміщення в електронному реєстрі
фото з відкритих джерел

Розсилка електронних повісток має розпочатися 1 листопада

У Росії у тестовому режимі запрацював сайт реєстру електронних повісток для військовозобов'язаних, про це повідомляє «Радио.Свобода» та ряд російських ЗМІ.

З листопада в ньому розміщуватимуться повістки до армії та пов'язані із призовом рішення органів влади, зокрема повідомлення про обмеження у правах ухилянтів. Відповідний закон було ухвалено Держдумою навесні 2023 року. Диктатор Путін доручив використати електронні повістки вже в осінній призов 2024 року.

Розсилка електронних повісток має розпочатися 1 листопада. Через сайт власники підтверджених облікових записів на Держпослугах зможуть отримати інформацію про призов. Повістка буде вважатися врученою через 7 днів після її розміщення в електронному реєстрі. Громадянина мають повідомити про це, однак тепер військкоматам не потрібно отримати власноручний підпис призовника про те, що він знає про рішення призовної комісії, як це було раніше.

Влітку минулого року законодавці заборонили громадянам, які підлягають призову на військову службу, виїжджати з Росії після того, як порядок денний розміщений у реєстрі. Ухвалені після російського вторгнення в Україну закони забороняють ухилянтам керувати автомобілем, реєструвати на себе транспорт і нерухомість, отримувати кредити, реєструвати малий бізнес.

У Росії запущено реєстр електронних повісток: їх розсилатимуть під час осіннього призову фото 1
фото: Телеканал Дождь

Крім того, в Росії було збільшено максимальний призовний вік – з 27 до 30 років. У Держдумі регулярно публічно пропонують ідею збільшити термін служби в армії, з року до двох. У липні влада відзвітувала також про призов до армії найбільшої кількості людей за останні вісім років.

Раніше повідомлялося, що через активний наступ ЗСУ у Курській області РФ стало очевидно, що на третій рік повномасштабної війни Росії бракує військових. Тож Кремль, який всіма силами намагається цього уникнути, може оголосити загальну мобілізацію.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін підвищив одноразову виплату росіянам та іноземцям, якщо ті укладуть контракт з міноборони РФ для участі у війні проти України. Так, виплата зросте до 400 тис. рублів. 

Також кількість осіб, які підписують контракти на службу в російській армії, за рік зросла більш ніж ушестеро. Про це повідомляє видання «Важные истории» з посиланням на дані з федерального бюджету.

До слова, Російська Федерація планувала залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення.

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Теги: росія закон транспорт влада радио реєстр росіяни обмеження

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