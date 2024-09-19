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У ніч проти 20 вересня низка тролейбусів змінить маршрути

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У ніч проти 20 вересня низка тролейбусів змінить маршрути
фото ілюстративне

 На вул. Юрія Іллєнка будуть проводитися ремонтні роботи

У ніч проти 20 вересня буде змінено низку тролейбусних маршрутів через асфальтування проїжджої частини вул. Юрія Іллєнка на ділянці від вул. Академіка Ромоданова до вул. Деревлянської. Також можливе коригування перших відправлень на окремих маршрутах, а саме: №№ 6, 18, 33. Про це інформує пресслужба КП «Київпастранс».

Зокрема, з 21:30 19 вересня до 6:00 20 вересня рух тролейбусів організують: 

  • маршрути №№ 16, 23 – від вул. Мрії до станції метро «Дорогожичі»;
  • маршрут № 19 – від площі Космонавтів до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • маршрут № 28 – від просп. Свободи до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • маршрут № 31 – від вул. Милославської до Дегтярівського шляхопроводу;
  • маршрут № 35 – на ділянках від вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу та від просп. Свободи до станції метро «Дорогожичі».

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, на правому березі Києва в районі Севастопольської площі зупинився рух тролейбусів. Зокрема затримувалися рух тролейбусів №№8, 9к, 22к, 30, 35, 40, 40к, 42 на пл. Севастопольська з технічних причин.

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом найближчих днів буде обмежено рух Наддніпрянським і Столичним шосе, тож водіям варто бути готовими до заторів на цих ділянках.18–20 вересня включно – Столичним шосе. Містян закликають враховувати інформацію про ремонти під час планування своїх поїздок.

До відома, від сьогодні, 18 вересня тролейбуси № 42 курсуватимуть за постійною схемою руху. Рух на з’їзді з бульв. Миколи Міхновського в напрямку просп. Валерія Лобановського був перекритий через проведення ремонтних робіт. Наразі рух транспорту відновлений.

Теги: метро Київпастранс громадський транспорт

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