Одеський ТЦК звинуватив жінку у нападі на автівку

Жінка в емоційному стані заблокувала ворота ТЦК, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту

Одеський територіальний центр комплектування заявив про «чергову дискредитацію військових» після публікації відео, де їхній працівник нібито напав на жінку. Там кажуть, що жінка перешкоджала роботі військкомату, блокуючи ворота. Про це йдеться в заяві Одеського обласного ТЦК та СП.

На відео, яке потрапило в мережу, видно чоловіка у військовій формі, який хапає жінку за руки та штовхає її. Інші люди навколо намагаються їх розборонити.

У військкоматі розповідають, що жінка в емоційному стані заблокувала ворота ТЦК, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту. Крім того, вона нібито «симулювала фізичну недугу».

Одеський територіальний центр комплектування заявив про «чергову дискредитацію військових» після публікації відео, де їхній працівник напав на жінку. Там кажуть, що жінка перешкоджала роботі військкомату, блокуючи ворота. pic.twitter.com/RvoiToyNYN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2024

Коли ж військові викликали поліцію, громадянка напала на транспортний засіб, що виїжджав з території військкомату. Його водій, «захищаючи службове майно», намагався їй завадити. Саме це і зафіксували на відео, яке потрапило в мережу.

У ТЦК заявляють, що відео «викривлено» показує те, що насправді відбулося, нагадуючи, що перешкоджання діяльності ЗСУ та напад на службовий транспорт вважаються злочинами.

«Керівництво ТЦК та СП закликає громадян дотримуватися законодавства і не піддаватися на провокації. Поширення неперевіреної або спотвореної інформації лише сприяє дезінформації та грає на руку ворогу», – сказано в заяві.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прокуратури через повідомлення про те, що на Закарпатті військкоми нібито побили мобілізованого чоловіка до смерті.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець за вісім місяців 2024 року отримав від українців понад 1,6 тис. звернень через нібито порушення їхніх прав співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Зазначено, що з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення.

За перші 6 місяців 2024 року Лубінець отримав 1190 відповідних звернень, що в шість разів більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли кількість таких повідомлень було 198.