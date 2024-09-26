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Збій у метро, потяги затримуються: як Київ оговтується від атаки РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Збій у метро, потяги затримуються: як Київ оговтується від атаки РФ (відео)
фото: Соц

На кожній станції утворилися великі черги

Сьогодні зранку, 26 вересня, відбувся збій у роботі синьої гілки метро Київського метро. Про це повідомляють у мережі.

Після повітряної тривоги, яка тривала майже всю ніч, робота столичного метро поки що не стабілізувалася. Унаслідок чого потяги затримуються на 10 хвилин. На кожній станції синьої гілки утворилися великі черги та давка. Платформи не справляються з натовпом пасажирів.

Нагадаємо, лише 12 вересня, синя лінія метро у Києві відновила роботу у звичайному режимі. Інтервали руху поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії становитимуть у години «пік» 3–4 хв, у міжпікові години – 5–6 хв. На вихідних час очікування поїзда 6–8 хвилин.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року  КМДА повідомила про припинення на пів року руху поїздів на шести станціях синьої гілки київського метро – від Деміївської до Теремків. Закриття станцій пояснили необхідністю термінового ремонту перегінного тунелю. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в тунелях з’явилися значні течі та утворилися тріщини. Комісія ТЕБ та НС заявила, що існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. 

13 грудня поліція провела обшуки в Київському метрополітені, Метробуді та структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації в межах кримінального провадження про службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

26 січня депутат Київради, член тимчасової контрольної комісії з аварійної ситуації в метро Тарас Козак заявив, що рух поїздів на ділянці між станціями метро Либідська і Деміївська в Києві розраховують запустити на початку червня. «Главком» писав, як змінювалися заяви влади і забудовників стосовно дати завершення ремонтних робіт

Теги: Київ громадський транспорт метро

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