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У Польщі 18-річна українка викинула свою новонароджену дитину в смітник

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Польщі 18-річна українка викинула свою новонароджену дитину в смітник
Мати дитини стверджує, що не знала про свою вагітність
фото з відкритих джерел

Поліція затримала не лише матір, але й трьох її родичів

Тіло новонародженої дитини було знайдено в смітнику на автобусній зупинці в місті Бжезіни. Виявив його пасажир, який чекав на автобус. За інформацією окружної прокуратури Мінська-Мазовецького, 18-річна українка народила дитину в робітничому хостелі. Після пологів жінка загорнула дитину в поліетиленовий пакет і викинула її на смітник. Про це повідомило видання inpoland.

Поліція затримала не лише матір, але й трьох її родичів: сестру, хлопця та двоюрідного брата, які були молодшими за 20 років. Вони підозрюються в тому, що перешкоджали слідству, змиваючи сліди крові і очищаючи матрац. Усім затриманим заборонено виїзд з країни.

Мати дитини стверджує, що не знала про свою вагітність. Судмедексперти ще не визначили причину смерті новонародженого, але не виключають можливі фактори, такі як асфіксія, кровотеча або застуда. Наразі жінці висунули звинувачення у дітовбивстві, але кваліфікація діяння може змінитися після психіатричної експертизи.

Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу. З'ясувалося, що дитину жорстоко вбили дорогою до школи. 

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Теги: жінка автобус вагітність українка

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