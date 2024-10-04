У центрі cтолиці стали тролейбуси і трамваї

Затримка спостерігається на відрізку від вулиці Глибочицької до Січових Стрільців в напрямку Контрактова площі та вулиці Сошенка

Сьогодні зранку, 4 жовтня, у столиці через технічні причини затримується рух електротранспорту, який курсує у центр міста. Про це повідомляє «Київпастранс».

Зокрема, йдеться про:

маршрути трамваїв №14, 18

тролейбусів №6, 16, 18, 19, 33 і 35

Затримка спостерігається на відрізку від вулиці Глибочицької до Січових Стрільців в напрямку Контрактова площі та вулиці Сошенка. На місце була направлена відповідальна служба.

Раніше повідомлялося, що 4 жовтня, з 9:00 до 19:00, частково буде обмежений рух вулицею Вінстона Черчилля, на ділянці від вул. Катерини Гандзюк до вул. Якова Гніздовського. Обмеження пов’язані з укладанням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Також відомо, що протягом 3 та 4 жовтня, з 9:00 до 19:00, вводиться обмеження руху транспорту вулицею Будищанською, на ділянці від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака.