У Києві затримується рух низки тролейбусів: список

На Троєщині змінили рух автобуси №98 на Будищанській

Сьогодні зранку, 9 жовтня, у кількох районах міста сьогодні вранці затримується рух тролейбусів. Причина – аварійні роботи інженерних споруд. Про це повідомляє «Київпастранс».

Зокрема, йдеться про маршрути №16 та 35 на вулиці Іллєнка. Наразі рух організовано по Дорогожицькій. Також затримуються тролейбуси №1 та 11 на проспекті Науки. Зараз вони курсують до Деміївської площі. На цій ділянці запустили автобуси №1ТР.

Ще на Троєщині змінили рух автобуси №98 на Будищанській. Там тривають дорожні роботи. Транспорт курсує по Радунській, Лісківській та Оноре де Бальзака.

Нагадаємо, 8 жовтня, біля станції метро «Дорогожичі» прорвало міську мережу водопостачання. через підтоплення підземного переходу станцію метро «Дорогожичі» було закрито на вхід та вихід. Поїзди слідували повз станцію без зупинки. О 14:30 станція метро «Дорогожичі» відновила роботу у звичайному режимі, повідомили в КМДА.

У зв'язку із аварією тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджаютьли сусідньою до вул. Іллєнка – вулицею Дорогожицькою. Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро «Дорогожичі», було обмежено в обох напрямках.