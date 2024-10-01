Чому киянам гріх жалітися. Порівнюємо вартість проїзду у комунальному транспорті столиці

За проїзд в автобусі Львова окремо потрібно платити за багаж

За проїзд у звичайному автобусі у Львові доведеться викласти 25 грн, тоді, як у Києві проїзд у комунальному транспорті у тричі дешевше – 8 грн. «Главком» порівняв вартість проїзду у двох містах.

Розцінки на проїзд у громадському транспорті Києва та Львова суттєво відрізняються.

Якщо купувати квиток за готівку безпосередньо у водія львівського автобуса, то доведеться заплатити 25 грн, із карткою львів'янина ціна буде 13 грн, а якщо розраховуватися банківською карткою – то один квиток коштуватиме 15 грн. Більше того, якщо ви перевозите із собою багаж, то доведеться оплатити ще його. З ЛеоКарт (автоматизована система обліку оплати проїзду у громадському транспорті Львова – «Главком») це коштуватиме – 13 грн, готівкою – 25 грн.

Натомість вартість проїзду у міському пасажирському транспорті Києва, який працює у звичайному режимі руху становить: в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері – 8,00 грн на одну поїздку. В міській електричці – 15,00 грн на одну поїздку. Тариф на проїзд в метрополітені становить 8,00 грн на одну поїздку. Доплачувати за багаж у громадському транспорті не потрібно. До того ж, якщо оплачувати проїзд через додаток КиївЦифровий і купувати одразу 50 поїздок, то кожна обійдеться по 6,50 грн.

Раніше повідомлялося, що із 1 квітня вартість транспортної карти у столиці зросла на 25 грн, тепер вона становить 75 грн замість 50 грн. Як зазначається, збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною.

Нагадаємо, громадський транспорт столиці поповниться 85 новими автобусами моделі Anadolu Isuzu Citiport 12. 85 міських низькопідлогових 12-метрових автобусів почнуть завозити до столиці під кінець року – партіями.