Україна потерпає від нестачі водіїв: у яких сферах найгостріший дефіцит

Нашій країні бракує близько 30 тисяч водії вантажного транспорту

У транспортно-логістичній сфері в Україні через мобілізацію дефіцит водіїв сягає 25% потреби, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%. Такі дані на презентації пілотного проєкту з підготовки жінок-водіїв фур навів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, якого цитує «Інтерфакс».

«25% (дефіцит водіїв фур, – ред.) – це попередня цифра, яку ми зібрали з перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть більше 50%, тому що це питання мобілізації. У цифрах це близько 30 тис. водіїв, які потрібні як водії вантажного транспорту», – зазначив посадовець.

У сфері громадського пасажирського транспорту, за словами Деркача, не вистачає близько 30% водіїв – близько 6 тис. із 14 тис. необхідних галузі фахівців.

Заступник міністра зауважив, що компанії, які мають транспортні підрозділи у своїй структурі, самостійно навчають жінок, які бажають працювати водіями вантажних автомобілів. Також міністерство та Фундація інституційного розвитку за підтримки USAID реалізує проєкт із підготовки жінок-дальнобійниць. До участі вже відібрано 100 учасниць із понад тисячу тих, хто подав анкети.

Проєкт підтримують 25 великих українських роботодавців, які готові прийняти жінок на роботу. Серед них: «Укрпошта», «Нова пошта», Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy тощо.

Крім того, продовжено реєстрацію на пілотний проєкт із підготовки жінок-водійок пасажирських автобусів She Drives, який уже підтримали 10 компаній-роботодавців. Жінки вже подали до проєкту близько 200 заявок.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає безплатні курси керуванням автобусами для жінок. Такі курси від Мінінфраструктури охоплять кілька регіонів. Детально про новий урядовий проєкт йдеться у матеріалі «Главкома».