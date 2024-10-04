Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна потерпає від нестачі водіїв: у яких сферах найгостріший дефіцит

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна потерпає від нестачі водіїв: у яких сферах найгостріший дефіцит
На пілотний проєкт із підготовки водійок пасажирських автобусів подано близько 200 заявок
фото: Women In Trucking Association

Нашій країні бракує близько 30 тисяч водії вантажного транспорту

У транспортно-логістичній сфері в Україні через мобілізацію дефіцит водіїв сягає 25% потреби, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%. Такі дані на презентації пілотного проєкту з підготовки жінок-водіїв фур навів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, якого цитує «Інтерфакс». 

«25% (дефіцит водіїв фур, – ред.) – це попередня цифра, яку ми зібрали з перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть більше 50%, тому що це питання мобілізації. У цифрах це близько 30 тис. водіїв, які потрібні як водії вантажного транспорту», – зазначив посадовець.

У сфері громадського пасажирського транспорту, за словами Деркача, не вистачає близько 30% водіїв – близько 6 тис. із 14 тис. необхідних галузі фахівців.

Заступник міністра зауважив, що компанії, які мають транспортні підрозділи у своїй структурі, самостійно навчають жінок, які бажають працювати водіями вантажних автомобілів. Також міністерство та Фундація інституційного розвитку за підтримки USAID реалізує проєкт із підготовки жінок-дальнобійниць. До участі вже відібрано 100 учасниць із понад тисячу тих, хто подав анкети.

Проєкт підтримують 25 великих українських роботодавців, які готові прийняти жінок на роботу. Серед них: «Укрпошта», «Нова пошта», Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy тощо.

Крім того, продовжено реєстрацію на пілотний проєкт із підготовки жінок-водійок пасажирських автобусів She Drives, який уже підтримали 10 компаній-роботодавців. Жінки вже подали до проєкту близько 200 заявок.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає безплатні курси керуванням автобусами для жінок. Такі курси від Мінінфраструктури охоплять кілька регіонів. Детально про новий урядовий проєкт йдеться у матеріалі «Главкома».

Читайте також:

Теги: водій транспорт Міністерство інфраструктури мобілізація жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На вихідних громадський транспорт міста змінить маршрути
На вихідних громадський транспорт міста змінить маршрути
Сьогодні, 11:52
Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином
Українці почали сумлінніше сплачувати аліменти: з чим це пов'язано
Вчора, 16:06
Кабмін уточнив вимоги до інформації, яка має міститися у списках на бронювання
Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації
2 жовтня, 10:29
З початку листопада 2024 року, за словами посадовиці, планується активувати відразу три форми відстрочок для різних категорій громадян
Відстрочка без візиту до ТЦК: Міноборони анонсувало нову функцію в «Резерв+»
27 вересня, 15:43
Європа не відсилатиме в Україну біженців мобілізаційного віку
Чи видворять українців мобілізаційного віку з ЄС: пояснення єврокомісарки
20 вересня, 10:48
Поліцейські Києва розшукали та затримали підозрюваного
Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі
18 вересня, 10:55
Путін зберігає можливість оголосити ще один раунд мобілізації, як зробив це восени 2022 року
Путін може оголосити ще одну хвилю мобілізації – ISW
16 вересня, 06:41
Руслан Панезьоров: Під моїм началом погоджувалися виходити на завдання навіть ті, хто спочатку відмовлявся через страх
Герой України Руслан Панезьоров: Середній вік воїнів – 40-45. Для штурмів треба молодші хлопці Інтерв'ю
9 вересня, 16:55
Транспорт зупинився у районі Умані
На трасі Київ – Одеса утворився масштабний затор
8 вересня, 18:37

Суспільство

Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася
Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася
Україна потерпає від нестачі водіїв: у яких сферах найгостріший дефіцит
Україна потерпає від нестачі водіїв: у яких сферах найгостріший дефіцит
Скільки Україні потрібно грошей на ексгумацію жертв Волинської трагедії: заява Дробовича
Скільки Україні потрібно грошей на ексгумацію жертв Волинської трагедії: заява Дробовича
Військовий повідомив, яку тактику використовують окупанти на усіх напрямках фронту
Військовий повідомив, яку тактику використовують окупанти на усіх напрямках фронту
The Times повідомила, скільки новобранців Україна планує мобілізувати до кінця 2024 року
The Times повідомила, скільки новобранців Україна планує мобілізувати до кінця 2024 року
Після поранення під Іловайськом знов повернувся у військо. Згадаймо Івана Талпу
Після поранення під Іловайськом знов повернувся у військо. Згадаймо Івана Талпу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
20K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
9842
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
9000
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
7730
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
6784
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua